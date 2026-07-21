David Alonso llevará de nuevo a Colombia al MotoGP tras firmar con Honda

El motociclismo colombiano volverá a tener representación en la máxima categoría del Mundial de velocidad. Honda anunció este martes el fichaje de David Alonso para la temporada 2027 de MotoGP, en la que compartirá proyecto con el francés Fabio Quartararo, campeón del mundo en 2021. El colombiano, de apenas 20 años, dará el salto definitivo tras consolidarse como una de las mayores promesas del campeonato, luego de su paso por Moto3 y ahora en Moto2.

Con este anuncio, Alonso se convertirá en el segundo colombiano en competir regularmente en MotoGP desde Yonny Hernández, quien disputó la categoría reina entre 2012 y 2018 defendiendo los colores de Ducati, Pramac, Aspar y Avintia Racing.

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La llegada de David Alonso es la continuidad de una carrera meteórica. En 2023 sorprendió al mundo al convertirse en uno de los pilotos más destacados de Moto3 y, un año después, escribió una página histórica al proclamarse campeón mundial de la categoría en 2024, rompiendo múltiples récords de victorias en una misma temporada y consolidándose como uno de los talentos jóvenes más importantes del motociclismo internacional.