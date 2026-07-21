El fraile Ricardo Torres será el director del Sena en el gobierno de Abelardo de la Espriella

Para el presidente electo De la Espriella, el fraile Torres Castro tendrá la responsabilidad de liderar una modernización profunda de la entidad además de fortalecer la formación técnica y tecnológica en todo el territorio nacional.

El nombramiento realizado en la tarde del martes, 21 de julio, se produce en el marco de la conformación del equipo de gobierno que acompañará al mandatario en su próximo periodo presidencial, el cual iniciará el próximo 7 de agosto.

El presidente electo, Abelardo De la Espriella, anunció a través de sus redes sociales la designación del fraile Ricardo Torres Castro como el nuevo director del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena.

Otra de las misiones será la de recuperar la confianza del sector empresarial en la institución y convertirla en el principal aliado de la productividad, la innovación y la movilidad social.

“En la Patria Milagro, la educación para el trabajo dejará de ser una alternativa de segunda categoría para convertirse en una prioridad nacional que abra puertas, cierre brechas y transforme vidas”, dijo el mandatario electo en su cuenta de X.

El religioso, de acuerdo con su hoja de vida publicada en la función pública es licenciado en Filosofía, Pensamiento Político y Económico, además de ser profesional en Teología. En cuanto a sus estudios posgrado, tiene dos maestrías en Administración y Master en Negocios y Redes Internacionales.

En cuanto a experiencia con la academia, ha estado vinculado desde el 2014 con la Universidad Santo Tomás donde ha desempeñado los cargos de director de proyectos, decano de división y rector. En el 2024 dejó la universidad para desempeñarse como asesor de la dirección general del Centro Nacional de Memoria Histórica trabajando en procesos asociados a la paz y a derechos humanos.

El Sena es una institución adscrita al Ministerio del Trabajo con un enfoque en la capacitación técnica, el desarrollo laboral y la inserción de los colombianos al sector productivo. Cada año recibe más del medio millón de estudiantes nuevos que buscan a través de los programas técnicos y tecnológicos tener oportunidades laborales.