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Bello completa el 82 % de las obras para mitigar inundaciones en la quebrada El Barro

Con las obras, la Alcaldía de Bello busca mejorar el flujo del afluente, disminuir el riesgo de emergencias durante las lluvias y recuperar el espacio público de la zona.

  • Entre las acciones ejecutadas se encuentran la remoción de obstáculos que dificultaban el paso del agua, la estabilización de taludes y la adecuación de la sección por donde fluye el afluente. FOTO Alcaldía de Bello.
    Entre las acciones ejecutadas se encuentran la remoción de obstáculos que dificultaban el paso del agua, la estabilización de taludes y la adecuación de la sección por donde fluye el afluente. FOTO Alcaldía de Bello.
El Colombiano
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hace 53 minutos
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La Alcaldía de Bello informó que la intervención que adelanta sobre la quebrada El Barro, en la comuna 5, registra un avance del 82 %, como parte de las acciones encaminadas a reducir el riesgo de inundaciones y mitigar los efectos de las temporadas de lluvias en el sector de Valadares.

Hasta el momento, las labores han permitido recuperar cerca de 380 metros lineales del cauce, mediante trabajos orientados a aumentar la capacidad hidráulica de la quebrada. Entre las acciones ejecutadas se encuentran la remoción de obstáculos que dificultaban el paso del agua, la estabilización de taludes y la adecuación de la sección por donde fluye el afluente.

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La intervención es financiada con recursos del Fondo de Obligaciones Urbanísticas de la Secretaría de Planeación e incluye, además de la limpieza del cauce, la recuperación de zonas de espacio público y la ejecución de medidas preventivas para disminuir la vulnerabilidad del territorio frente a futuros eventos asociados al invierno.

Los trabajos comenzaron con la adecuación del terreno, la limpieza de la vegetación que impedía el desarrollo de las obras y excavaciones tanto manuales como mecánicas para restablecer las condiciones hidráulicas de la quebrada.

Durante el proceso también fue necesario implementar un desvío temporal del cauce que permitió avanzar de manera segura en las labores.

Las cuadrillas retiraron grandes cantidades de rocas, sedimentos y residuos sólidos que obstruían el paso del agua. Entre los elementos extraídos se encontraron colchones, muebles, escombros y otros objetos de gran tamaño que habían sido arrojados de manera inadecuada al afluente.

Adicionalmente, se realizaron trabajos de perfilado en zonas afectadas por la erosión y se intervinieron alcantarillas para mejorar el drenaje del sector.

La Administración Municipal recordó que la quebrada ha registrado varias emergencias durante los últimos meses. Desde que se declaró la urgencia manifiesta, el Cuerpo de Bomberos de Bello ha atendido tres incidentes relacionados con este afluente, ocurridos entre abril y junio de este año.

Como parte de las acciones preventivas, funcionarios del municipio también adelantaron jornadas de sensibilización dirigidas a comerciantes y residentes del sector.

En total, fueron visitados 17 establecimientos comerciales y 24 viviendas, beneficiando a 84 personas con recomendaciones sobre gestión del riesgo, cambio climático y manejo adecuado de residuos.

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Las autoridades insistieron en que buena parte de las obstrucciones encontradas en la quebrada correspondían a muebles, colchones y otros residuos voluminosos abandonados en el cauce, una práctica que incrementa significativamente el riesgo de inundaciones.

Por ello, la Alcaldía hizo un llamado a la comunidad para evitar disponer este tipo de desechos en fuentes hídricas o en el espacio público y recordó que estos elementos cuentan con un servicio especial de recolección, el cual puede solicitarse a través de Bello Aseo al WhatsApp 301 265 5557, a la línea gratuita nacional 01 8000 423 711, al correo pqrbello@interaseo.com.co o al sitio web www.belloaseo.com.

La administración municipal indicó que mantendrá el seguimiento a la intervención hasta finalizar las obras, con el propósito de fortalecer la seguridad de las comunidades de Valadares y reducir la posibilidad de nuevas emergencias durante las temporadas de lluvias.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué obras se están realizando en la quebrada El Barro de Bello?
La Alcaldía de Bello adelanta una intervención para recuperar el cauce de la quebrada El Barro, mejorar su capacidad hidráulica y reducir el riesgo de inundaciones. Los trabajos incluyen limpieza del afluente, estabilización de taludes y recuperación del espacio público.
¿Qué porcentaje de avance tienen las obras?
Según la Administración Municipal, la intervención registra un avance físico del 82 %, con cerca de 380 metros lineales del cauce ya recuperados.
¿Qué encontraron durante la limpieza de la quebrada?
Las cuadrillas retiraron residuos que obstruían el cauce, entre ellos colchones, muebles, escombros, rocas y otros desechos que dificultaban el paso del agua y aumentaban el riesgo de inundaciones.

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