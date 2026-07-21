Él es Nicolás Barguil, el nuevo presidente de la Cámara: su trayectoria en el sector gremial y en la política

La elección del presidente de la Cámara de Representantes fue casi unánime, a diferencia de la del Senado. Así fue como Nicolás Barguil obtuvo 180 votos y se quedó con este cargo en el Congreso de la República. Pero, ¿quién es él? Nació el 2 de febrero de 1984 en Montería, Córdoba. Es profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, especialista en Gerencia Pública y magíster en Administración de Empresas (MBA) de la Universidad Pontificia Bolivariana. Antes de su llegada al Congreso, Barguil construyó su trayectoria profesional en el sector privado. Durante más de 14 años trabajó en el sector agroindustrial, donde ocupó cargos como gerente general, asesor y consultor en distintas empresas. Ejerció también como representante gremial ante la Federación Nacional de Cerealistas (Fenalce) y la Confederación Nacional de Algodoneros, experiencia sectorial que luego trasladó a su labor legislativa.

Fue elegido representante a la Cámara por primera vez en las elecciones legislativas de 2022, con 88.937 votos bajo el aval del Partido Conservador. Su candidatura contó con el respaldo político de su primo, el hoy senador y excandidato presidencial David Barguil. Desde su llegada al Congreso integró la Comisión Quinta Constitucional Permanente, encargada de los asuntos agropecuarios, los recursos naturales, el ambiente, la minería y la energía, área en la que ha promovido iniciativas orientadas al fortalecimiento de la producción del campo. También ha hecho parte de la Comisión Legal de Cuentas, de la Comisión Legal de Ética y Estatuto del Congresista y de la Comisión Accidental del Frente Parlamentario contra el Hambre. Entre sus iniciativas legislativas más visibles figura el proyecto de ley sobre Economía del Hidrógeno, orientado a impulsar esa industria como alternativa dentro de la transición energética y la diversificación de la matriz energética del país.

Barguil fue elegido este 20 de julio con 180 votos en la plenaria de la Cámara, en el marco de los acuerdos alcanzados entre las principales bancadas de la corporación para la conformación de la mesa directiva durante el cuatrienio legislativo. Así las cuentas, el Partido Conservador ocupará la Presidencia en el primer año, seguido por el Partido Liberal, el Centro Democrático y Cambio Radical en los periodos posteriores, aunque los nombres de quienes asumirán esas dignidades aún no han sido definidos. Su elección se dio sin competencia, luego de que los acuerdos políticos dejaran un solo candidato —sin presentar a Daniel Briceño como presidente— para cada uno de los principales cargos de la Cámara. En total, Barguil obtuvo 180 votos. Y el primer vicepresidente será el representante antioqueño Simón Molina, también con 180 votos.

¿Y el resto de la conformación?

El primer vicepresidente fue elegido con 180 votos. Se trata del representante antioqueño Simón Molina, del movimiento Creemos, quien fue concejal de Medellín y recientemente se desempeñó como secretario privado de Federico Gutiérrez en la Alcaldía de Medellín. La segunda vicepresidencia, mientras tanto, quedó en manos de Erick Velasco, representante del Pacto Histórico por Nariño, y elegido con 179 votos (2 fueron nulos). Esto debido a que el Estatuto de Oposición señala que ese cargo debe ser para un miembro de la oposición. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. También quedaron definidos los principales cargos administrativos. John Abiud Ramírez (Partido de la U) asumirá la Dirección Administrativa; Miguel Ángel Sánchez (Partido Liberal) será el nuevo secretario general, y James Canizales (Centro Democrático) ocupará la Subsecretaría de la Cámara, cargo al que llega con 180 votos. Lea también: Lara acepta derrota en el Senado y felicita al nuevo presidente: “Listos para trabajar de manera armónica” Bloque de preguntas y respuestas: