¿Teletrabajo obligatorio en Europa? Esta es la propuesta de Bruselas para frenar la crisis energética

Europa vuelve a mirar de frente una vieja amenaza, la energía convertida en arma geopolítica. Esta vez, el detonante es la guerra impulsada por Estados Unidos e Israel contra Irán, un conflicto que no solo tensiona la diplomacia global, sino que golpea directamente el bolsillo de los europeos.
El cierre, o doble bloqueo, del estrecho de Ormuz, por donde transitaba cerca del 20% del petróleo y gas licuado del comercio mundial, encendió las alarmas. La Comisión Europea calcula que el sobrecosto en importaciones fósiles supera los 22.000 millones de euros en apenas semanas.
En ese contexto, la Presidencia de la Comisión Europea, presidido por Ursula von der Leyen, prepara un paquete de medidas que mezcla urgencia económica con cambios en la vida cotidiana. La más llamativa es instaurar al menos un día de teletrabajo obligatorio a la semana, siempre que sea posible.
Según von der Leyen, buscan que haya menos desplazamientos, que implican menor consumo de combustible y, por tanto, menos presión sobre un sistema energético que ya opera al límite.
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