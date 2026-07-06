La “tasa Taylor Swift” desata el temor fiscal entre los propietarios de casas de verano en EE. UU.

La entrada en vigor de un nuevo impuesto anual a las segundas residencias en el estado de Rhode Island (EE.UU.) ha encendido las alarmas entre los propietarios de viviendas vacacionales.
Aunque el tributo ha sido apodado popularmente como la “Tasa Taylor Swift” debido a la imponente mansión que posee la cantante en la zona, la preocupación real no proviene únicamente de las grandes fortunas, sino de familias acomodadas que temen verse obligadas a vender sus propiedades.
La medida establece un cobro anual de US$5 por cada 1.000 dólares en los que esté tasada una segunda residencia por encima del millón de dólares. Diseñado por los legisladores estatales para recaudar fondos destinados a la vivienda asequible, el impuesto impacta directamente a los propietarios de enclaves costeros exclusivos como Newport, Little Compton o Watch Hill.
Entérese: Taylor Swift y Travis Kelce ya están casados: la boda de las superestrellas reunió a figuras de Hollywood y la NFL