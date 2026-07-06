¿Iván Cepeda puede ser senador si no reconoce a De la Espriella como presidente? Esto dicen expertos

El excandidato presidencial Iván Cepeda, ha dicho que Abelardo de la Espriella es “ilegítimo” como presidente. Esto, días después de que reconoció los resultados de las elecciones, por lo que su postura no parece clara. El tema es, ¿si no reconoce los resultados electorales, puede posesionarse como senador? Son esos resultados los que dicen que él quedó de segundo y tiene derecho a su curul de oposición, pero, ¿si no reconoce al primero, reconoce que él quedó segundo?. Se recuerda que, en Colombia, quien queda de segundo en las elecciones presidenciales tiene derecho a una curul en el Senado, mientras su fórmula vicepresidencial, en este caso la senadora Aída Quilcué, accede a un puesto en la Cámara de Representantes.

Hablan expertos

Alfonso Portela, exregistrador delegado en lo electoral, explicó a EL COLOMBIANO que Cepeda no tendría problema para posesionarse. “Sí parece una contradicción. Pero, desde el punto de vista legal, un desconocimiento por parte de un candidato al resultado de una elección no deslegitima la elección ni deslegitima su peso jurídico”. Al respecto, Portela dijo que “la autoridad que debió haber hecho la declaratoria de la elección, el Consejo Nacional Electoral (CNE), lo hizo. Conforme a los resultados de las elecciones, se entregaron las credenciales. Por ende, Abelardo de la Espriella es el presidente electo de Colombia”. Y recordó que la ley da esta curul a Cepeda. “El acto legislativo 02 de 2015 prevé que el segundo en votación, en este caso Iván Cepeda, tiene derecho personal a una curul en el Senado, lo mismo que su candidata a la vicepresidencia en la Cámara. Así lo aceptaron. Entonces solo falta que se venza el periodo del actual presidente, se produzca la posesión y continúe el mandato de De la Espriella”, dijo.

En cuanto a las palabras de Iván Cepeda en las que dijo que se declararía en “desobediencia civil” si el presidente electo no cumple una serie de condiciones, el experto también se pronunció. Cabe recordar que entre esas condiciones está la renuncia a la ciudadanía estadounidense de De la Espriella. “El tema de desobediencia civil, el desconocimiento y ese tipo de situaciones, son hechos meramente personales de Cepeda. Pero desde el punto de vista jurídico no produce ningún efecto”. El 24 de junio, Cepeda aceptó su curul de oposición ante el CNE. Esto fue recordado por otro experto en derecho electoral que consultó EL COLOMBIANO, pero que prefirió hablar bajo reserva. “Iván Cepeda ya reconoció los resultados, retiraron las reclamaciones ante el CNE. Y mandó una carta en la que aceptaba ser senador”, dijo. Este experto reiteró lo dicho por Portela. “La declaratoria de resultados no está condicionada a si un candidato reconoce los escrutinios o no”, agregó. Finalmente, dejó claro que “no es condición para posesionarse como senador que reconozca los resultados que dieron ganador al presidente electo”. EL COLOMBIANO también habló con el exregistrador nacional Juan Carlos Galindo. “Desde el punto de vista jurídico no hay dificultad. La declaración de elección de Abelardo de la Espriella como presidente y José Manuel Restrepo como vicepresidente implicó que Iván Cepeda pueda llegar al Senado, por virtud de la Ley. Él puede posesionarse el 20 de julio”, explicó Galindo. Con respecto al hecho de reconocer los resultados y posesionarse, el exregistrador dijo que eso depende de Cepeda. “Otra cosa es la situación de que no quieran reconocer los resultados. Si Cepeda no se posesiona, podría dar lugar a una de las causales de pérdida de investidura previstas en la Constitución. Pero ya es decisión de él, ya que puede posesionarse sin ningún tipo de dificultad”. Le puede interesar: José Manuel Restrepo califica de “berrinche antidemocrático” el llamado de Iván Cepeda a la desobediencia civil

El cambio de decisión de Cepeda

Horas antes de la radicación de los documentos ante el CNE, Cepeda reconoció públicamente la victoria de De la Espriella en la segunda vuelta presidencial. “Como candidato del Pacto Histórico y la coalición Alianza por la Vida, como lo anuncié oportunamente y en este estadio del escrutinio, he decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República”, manifestó durante una rueda de prensa. En teoría, eso ponía fin a las dudas. Pero, días después de una reunión con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, volvió a cuestionar la legitimidad de las elecciones y del presidente electo. Le puede interesar: De la “desobediencia civil pacífica” a hacerle “invivible el país a Abelardo”: el manual de los perdedores en la región Sin embargo, el primero de julio dijo que “se ratifica” con respecto a “las formalidades del proceso electoral” y volvió a la narrativa de cuestionar que De la Espriella sea ciudadano estadounidense. Para Cepeda, “las obligaciones que genera la ciudadanía estadounidense, (...) son incompatibles para el ejercicio de la Presidencia en Colombia”.