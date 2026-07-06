Así cayó la pareja que robaba cadenas de oro a tiros en Medellín

Las autoridades de Medellín dieron detalles de la captura de dos hombres que desde el año pasado tenían azotada a la ciudad a punta de robos de joyas.

Según informó la Policía Metropolitana, mediante orden judicial se detuvo a dos hombres identificados como Sebastián Sánchez Acevedo, de 18 años, y John Esneider Muñoz Rojas, de 23, señalados de integrar una estructura delincuencial dedicada al hurto violento de joyas en Medellín y el Valle de Aburrá. De acuerdo con la investigación judicial, que tomó cerca de tres meses, los capturados, conocidos con los alias de Sebas y Esneider, presuntamente recorrían las calles a bordo de una motocicleta para identificar personas que portaran cadenas y otras joyas de oro de alto valor.

Una vez seleccionaban a sus víctimas, las interceptaban utilizando armas de fuego y, en varios casos, les disparaban para facilitar el hurto y garantizar su fuga. El primero de los hechos que se les atribuye ocurrió el 30 de diciembre de 2025, en el barrio Buenos Aires, donde un ciudadano fue interceptado cuando ingresaba a su vivienda tras parquear su motocicleta. Los delincuentes lo intimidaron con un arma de fuego y le robaron una cadena de oro avaluada en $10 millones. Lea también: En un confuso hecho, escolta privado habría asesinado a un agente de la Policía en una serviteca de Caucasia, Antioquia Posteriormente, el 12 de marzo de 2026, en el barrio Aranjuez, los presuntos delincuentes abordaron a un hombre cuando salía de un gimnasio. Según la investigación, le dispararon para despojarlo de sus pertenencias, cuyo valor fue estimado en $10 millones.

Días después, el 21 de marzo de 2026, habrían participado en un hurto colectivo al interior de un establecimiento comercial de ropa en Laureles. Allí despojaron a varios clientes de cadenas, joyas y un reloj de alta gama, elementos avaluados en aproximadamente $15 millones. Las investigaciones también permitieron esclarecer dos hechos registrados el 28 de abril de 2026, en el sector de Calasanz. En el primero, un integrante activo de la Policía Nacional fue atacado con arma de fuego frente a su vivienda para robarle una cadena de oro valorada en $12 millones. Minutos después, presuntamente los mismos delincuentes interceptaron a otro ciudadano y le hurtaron otra cadena de oro, avaluada en $15 millones. Lea también: ¿Cómo logró robar $126 millones? Así operaba el presunto fletero capturado tras tres millonarios atracos en Medellín Durante el proceso judicial, los investigadores realizaron inspecciones en los lugares de los hechos y revisaron más de tres horas de grabaciones de cámaras de seguridad, evidencias que permitieron establecer la presunta participación de ambos capturados en la seguidilla de atracos. Los investigadores reunieron los elementos materiales probatorios que permitieron vincular a los dos hombres con al menos cinco atracos cometidos entre diciembre de 2025 y abril de 2026, hechos que dejaron pérdidas cercanas a los $62 millones. Con el material probatorio listo, se procedió a detener a los dos hombres. Las capturas se hicieron en la comuna 3, Manrique. Las autoridades señalaron además que los dos detenidos serían integrantes del grupo delincuencial organizado La Terraza. Ambos registran un total de ocho anotaciones judiciales por los delitos de hurto calificado y agravado, falsedad marcaria y falsedad en documento privado.