El famoso influencer de la Cybertruck en Necoclí fue capturado con poderoso arsenal y millonaria suma en efectivo

En un reciente operativo conjunto entre Policía, Fiscalía y Ejército en la subregión Urabá de Antioquia, fue capturado en flagrancia “Javier Arias Stunt”, un reconocido influencer a quien se le distingue en el mundo de las redes sociales por las cuantiosas rifas que realiza: dinero, carros, casas, electrodomésticos y otros elementos de gran valor.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, este hombre fue detenido en un inmueble en el corregimiento El Totumo en zona rural del municipio de Necoclí, donde hallaron un arsenal de armas y una gran suma de dinero, el cual no contaba con un soporte legal de procedencia.

Entre los elementos incautados destacan dos pistolas de diferente calibre, 2 escopetas calibre 12, 1 carabina de precisión calibre 22, 1.926 cartuchos, y $208 millones en efectivo en billetes de alta denominación.

“Además, se incautaron equipos tecnológicos que al parecer contienen información de vital importancia para futuras investigaciones contra delitos trasnacionales”, dijo la Policía en un comunicado oficial.