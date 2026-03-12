x

El famoso influencer de la Cybertruck en Necoclí fue capturado con poderoso arsenal y millonaria suma en efectivo

Este hombre es investigado por Coljuegos producto de presuntas irregularidades en su actividad.

  • Javier Arias y el material decomisado en el momento de su captura. FOTO Policía Urabá.
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

En un reciente operativo conjunto entre Policía, Fiscalía y Ejército en la subregión Urabá de Antioquia, fue capturado en flagrancia “Javier Arias Stunt”, un reconocido influencer a quien se le distingue en el mundo de las redes sociales por las cuantiosas rifas que realiza: dinero, carros, casas, electrodomésticos y otros elementos de gran valor.

Lea más: Impactante robo en Antioquia: ladrones perforaron un muro para saquear una joyería

De acuerdo con el reporte de las autoridades, este hombre fue detenido en un inmueble en el corregimiento El Totumo en zona rural del municipio de Necoclí, donde hallaron un arsenal de armas y una gran suma de dinero, el cual no contaba con un soporte legal de procedencia.

Entre los elementos incautados destacan dos pistolas de diferente calibre, 2 escopetas calibre 12, 1 carabina de precisión calibre 22, 1.926 cartuchos, y $208 millones en efectivo en billetes de alta denominación.

“Además, se incautaron equipos tecnológicos que al parecer contienen información de vital importancia para futuras investigaciones contra delitos trasnacionales”, dijo la Policía en un comunicado oficial.

Javier Arias: el “influencer” excéntrico en el ojo de la polémica

Y es que, si bien Arias no había sido detenido anteriormente, sí es investigado por Coljuegos, esto a raíz de las actividades que hace públicas con las que ha despertado la atención de sus seguidores y las autoridades.

“Tiene dos procesos administrativos sancionatorios por presunta operación ilegal de juegos de suerte y azar en la modalidad de rifas. El primer proceso se aperturó el 11 de junio contra la empresa ACJ Revolution y Javier Arias como persona natural. El segundo proceso se aperturó el 30 de agosto de 2024, en contra de la empresa Javier Arias Stunt SAS, y de Javier Arias como persona natural. Ambos se encuentran en averiguación preliminar para determinar los presuntos responsables de la operación de juegos de suerte y azar sin autorización”, expresó en su momento esa entidad.

Entérese: Cayeron en Medellín alias Gokú y Kata buscados por trata de personas en Venezuela: así operaban en el Parque Lleras

Incluso, otro acontecimiento llamativo ocurrió a mediados de noviembre de 2024, cuando se le vio en las calles del Urabá antioqueño con la segunda Cybertruck que rodaba por las calles del departamento, un vehículo que en Colombia se ha comercializado por casi $1.000 millones.

En su momento y a pesar de todas las polémicas y cuestionamientos, Arias nunca se pronunció; no obstante, ahora sí tendrá que hacerlo, en medio de todo el proceso que ahora se adelanta en su contra.

