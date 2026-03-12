“Veo a un país con un potencial extraordinario que está esperando a ser liberado”: David Vélez, CEO de Nubank

El CEO de Nu Holdings, David Vélez, fue reconocido como el Empresario del Año en su vigésima tercera edición, galardón que fue entregado por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. El empresario destacó durante su intervención el potencial que ve en Colombia y las necesidades en torno al acceso al sistema financiero.
Como casi todos los casos de éxito, la creación de Nu en 2013 surgió de una necesidad. Vélez identificó en el sistema financiero la urgencia de simplificar procesos y eliminar la burocracia a la hora de abrir una cuenta bancaria. Por eso el objetivo era claro: ofrecer servicios financieros digitales, accesibles y sin la burocracia de la banca tradicional.
Ahora, más de una década después, el magnate no solo consolidó su negocio en México, Brasil y Colombia, sino que recientemente obtuvo la licencia para operar en Estados Unidos. Estos logros, en conjunto con la revolución digital de la plataforma de servicios financieros, fueron los hitos que lo consagraron como el Empresario del Año 2025.
En su discurso, Vélez destacó la relevancia del sector privado para hacer país y para avanzar en los sistemas más importantes que mueven al mundo, entre ellos el financiero. Habló sobre las oportunidades que tiene Colombia para avanzar y estar en la cabeza del sector, pese a las regulaciones a las que se enfrenta; por ello aseguró que ve un país “con un potencial extraordinario que está esperando ser liberado”.
“Ese es el motor. Esa es la apuesta. No un plan de gobierno. No un subsidio. No un decreto. Son ustedes. Somos nosotros. Es el sector privado colombiano, operando con libertad, compitiendo con integridad y creando valor para la sociedad”, afirmó el empresario.
Sin embargo, aseguró que el verdadero poder transformador no está en una empresa o en un empresario, sino en un ecosistema. “Está en millones de colombianos que entienden que pueden ser protagonistas de su propia historia económica. Que no necesitan pedir permiso para crear. Que no necesitan esperar a que un gobierno resuelva lo que ellos pueden resolver más rápido, más eficientemente y con mayor impacto. Que se vean como actores empoderados y dueños de su destino”.