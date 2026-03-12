Un vistazo al Samsung Galaxy S26: el celular que usa inteligencia artificial para anticiparse a tus tareas

Con el lanzamiento del Galaxy S26, Samsung parece afrontar el mercado de este año con la premisa de que la inteligencia artificial debe dejar de ser una herramienta de consulta para volverse una infraestructura invisible que ayude al usuario 24/7. Tras probar el dispositivo varios días por cortesía de la marca, la sensación es que el sistema busca anticiparse a las tareas diarias. En entrevista con EL COLOMBIANO, Juliano Vingilis, director regional de Producto de Samsung, define este salto como el paso de una IA reactiva a una agéntica.

Esta tecnología ya no solo resumirá textos o editará fotos, sino que ayuda al teléfono a comprender los contextos. Si un amigo pregunta por fotos de un viaje reciente, el teclado ofrece el enlace directo a esas imágenes de forma proactiva, adelantándose a la búsqueda manual. Tatiana Lozano, gerente de Producto Mobile de Samsung Colombia, explicó a este medio que la tercera generación de Galaxy AI se basa en la personalización absoluta a partir de los hábitos detectados en el uso diario. El sistema identifica patrones en correos, mensajes y notificaciones para determinar qué es relevante para el dueño del equipo. “La idea es que la tecnología se adapte a tus necesidades e identifica tus patrones de uso para hacerte la vida más fácil”, señala la gerente de producto. Bajo esta visión, la familia S26 deja de esperar órdenes para convertirse en un asistente que gestiona agendas y archivos de manera intuitiva.

Hardware: el retorno del Exynos y el brillo de 2.600 nits

El Galaxy S26+ mantiene un cuerpo delgado de 7,3 milímetros y protección Gorilla Glass Victus 2. Su pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas alcanza un brillo pico de 2.600 nits, garantizando visibilidad total bajo luz solar intensa. En el interior, Samsung retoma su estrategia de procesadores propios para el mercado local con el Exynos 2600. Este chip de diez núcleos, apoyado por 12 GB de RAM, sostiene un rendimiento fluido en tareas de alta exigencia, como la edición de video 8K o juegos de mundo abierto. La gestión térmica ha sido una prioridad en el diseño. El dispositivo incorpora una cámara de vapor más grande que evita el recalentamiento durante el uso prolongado de redes sociales o aplicaciones de diseño. Respecto a la autonomía, la batería de 4.900 mAh incorpora un algoritmo que prolonga su vida útil química. La carga rápida de 45 W permite recuperar el 70 % de la energía en 30 minutos, una cifra conservadora frente a otros fabricantes, pero enfocada en la durabilidad del hardware a largo plazo. Lea también: Galaxy S26: ¿qué hace el nuevo teléfono de Samsung para llevar la IA un paso más allá?

Privacidad total: la primera pantalla antiespía

Una de las innovaciones más importantes es la tecnología “Privacy Display”. Desde la marca destacan que el S26+ es el primer dispositivo móvil en el mundo que permite controlar el ángulo de visión de la pantalla por hardware. El usuario puede activar un modo de privacidad que apaga los píxeles que dispersan la luz hacia los costados. De esta forma, la información sensible solo es visible para quien sostiene el teléfono de frente, eliminando la necesidad de láminas físicas de privacidad. Esta seguridad se complementa con la suite Samsung Knox. Vingilis, director regional de Producto, aclara que el procesamiento de los datos más críticos, como biometría y contraseñas, se queda estrictamente dentro del teléfono. El usuario tiene el control total para decidir qué funciones de IA operan de forma híbrida con la nube y cuáles permanecen locales en el procesador. Además, la marca garantiza siete años de actualizaciones de seguridad y sistema operativo, extendiendo la vigencia del equipo hasta el año 2033.

Ética y creatividad generativa

El apartado creativo permite generar imágenes y elementos visuales desde cero mediante el Creative Studio. Ante el riesgo de la desinformación, Samsung ha establecido una política de transparencia: cada archivo generado o editado por algoritmos incluye una marca de agua visible y metadatos que identifican el origen sintético de la imagen. El objetivo es fomentar un uso seguro de la tecnología mientras se hace más accesible la creación de contenido profesional desde el bolsillo.