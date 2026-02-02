El fallido veto a Uber y Didi y otras movidas del Gobierno Petro de cara a elecciones

El presidente Gustavo Petro está convirtiendo el remate de su mandato en una ofensiva populista con la que parece buscar indirectamente un impulso a la campaña de Iván Cepeda, asumiendo él mismo el protagonismo en la arena electoral. Su estrategia se basa en una notable capacidad para fijar la agenda nacional mediante decisiones que, aunque carecen de sustento técnico, logran construir un “legado” popular.
Al aumento del 23,7% en el salario mínimo o la reducción en los precios de los combustibles, se sumaría un proyecto para suspender de facto a las plataformas de movilidad como Uber o Didi en el país y ganar respaldo en el gremio taxista, aunque en la noche de ayer fue retirado para ser “ajustado”, hecho que evidencia un preocupante nivel de improvisación. El Ejecutivo está desplegando medidas diseñadas para cosechar beneficios políticos inmediatos, dejando las consecuencias fiscales y las “bombas de tiempo” económicas para la administración que asuma en agosto próximo.
El objetivo parece ser “inflar” la percepción de bienestar en los hogares colombianos durante los meses previos a las elecciones, silenciando las alarmas que emiten organismos como el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) o el propio Banco de la República sobre la grave situación económica que se avecina.