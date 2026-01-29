El enojo de Benedetti con la Corte tras tumbarle la emergencia económica a Petro: “no hay derecho”

Este jueves, la Sala Plena de la Corte Constitucional suspendió el decreto de emergencia económica del Gobierno Petro, mientras adelanta el estudio del caso para tomar una decisión de fondo a principios de marzo, hecho que desató la ira del ministro del Interior, Armando Benedetti.
“La Corte Constitucional hoy está protegiendo a los más ricos, a los que más tienen, entre $3.000 y $104.000 millones, no hay derecho de que esto haya pasado”, cuestionó el funcionario.
Según Benedetti, la emergencia económica no solo respondía al déficit fiscal sino al “déficit de riesgo”, es decir que el Gobierno no tiene con qué pagar la deuda.