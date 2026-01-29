El enojo de Benedetti con la Corte tras tumbarle la emergencia económica a Petro: “no hay derecho”

Este jueves, la Sala Plena de la Corte Constitucional suspendió el decreto de emergencia económica del Gobierno Petro, mientras adelanta el estudio del caso para tomar una decisión de fondo a principios de marzo, hecho que desató la ira del ministro del Interior, Armando Benedetti. Podría interesarle: Atención: Corte Constitucional suspende decreto de emergencia económica del Gobierno Petro “La Corte Constitucional hoy está protegiendo a los más ricos, a los que más tienen, entre $3.000 y $104.000 millones, no hay derecho de que esto haya pasado”, cuestionó el funcionario. Según Benedetti, la emergencia económica no solo respondía al déficit fiscal sino al “déficit de riesgo”, es decir que el Gobierno no tiene con qué pagar la deuda.

Insistió en que el Gobierno buscaba que los más ricos “pagaran la crisis” y al acabar la emergencia la Corte los está protegiendo.

La Corte tomó esta decisión tras una votación de 6 a favor y dos en contra. Se trata de un hecho histórico, al ser la primera vez que la Corte aplica una suspensión provisional (medida cautelar) sobre un decreto de declaratoria de estado de excepción. Apoyando la ponencia del magistrado Carlos Camargo hubo seis votos a favor y dos en contra. Camargo argumentó que el decreto no cumplía con los requisitos de “hechos sobrevinientes” e imprevistos, señalando una posible extralimitación de funciones del Ejecutivo. Encuentre: Por vínculo con Ecopetrol, magistrada Paola Meneses se declaró impedida en debate de emergencia económica

¿Qué impuestos trajo la emergencia económica?

La emergencia económica trajo nuevos y mayores gravámenes, entre ellos un impuesto al patrimonio, cargas adicionales para el sector financiero y el sector de hidrocarburos, así como un incremento del IVA. A esto se suman ajustes en los impuestos al consumo, que impactarán actividades como los juegos de azar, los licores y otros bienes específicos. En el caso del impuesto al patrimonio, el Gobierno reducirá el umbral a partir del cual se debe pagar este tributo, ampliando el número de contribuyentes: ahora estarán obligadas las personas con patrimonios superiores a $2.000 millones. Lea más: ¿Injustificada? Exfuncionarios de Petro lanzan dura advertencia ante la Corte Constitucional por emergencia económica En materia de IVA, se plantea aplicar una tarifa del 19% a los juegos de suerte y azar en línea, con un esquema de descuento sobre los premios entregados, así como elevar el IVA de los licores del 5% al 19%, con excepción de la cerveza.