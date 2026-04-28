¿Le subió la luz? Superservicios detectó sobrecostos de hasta $59 por kilovatio hora en las tarifas de energía

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios encendió las alertas por el impacto de la intermediación en el mercado de energía en Colombia. Según la entidad, esta práctica estaría generando un sobrecosto promedio cercano a $59,58 por kilovatio hora (kWh) en la tarifa final que pagan los usuarios. El informe señala que los llamados comercializadores puros, al participar en la compra y venta de energía dentro del mismo mercado que atienden, estarían introduciendo un costo adicional sobre el precio base del servicio.

Si bien la intermediación está contemplada en el marco regulatorio vigente, la Superintendencia advirtió que debe responder a criterios de eficiencia económica. De lo contrario, podría generar distorsiones en los precios y afectar el adecuado funcionamiento del mercado. El superintendente, Felipe Durán Carrón, confirmó que la entidad activó un seguimiento riguroso a los agentes del sector ante las recientes señales de incremento en los precios y posibles prácticas que podrían incidir en su formación. “La regulación actual permite la intermediación en la compra y venta de energía, lo que al final encarece el costo para los usuarios. Existen comercializadores de energía que no atienden usuarios, sino que se dedican a comprar y vender energía a los que sí atienden usuarios. La regulación debe analizar a fondo esta situación para garantizar costos eficientes”, expresó Durán.

Este análisis se basa en la información financiera reportada al Sistema Único de Información (SUI) y evalúa el desempeño de comercializadores y generadores de energía entre 2020 y 2025.

Mayor participación y concentración en el mercado energético

El informe también evidenció una creciente participación de generadores y comercializadores puros en el mercado mayorista, junto con una dinámica relevante de intermediación. A esto se suma una alta concentración de los ingresos y resultados financieros del sector, que, según la entidad, están en manos de un grupo reducido de empresas, lo que podría afectar la competencia. Puede leer: Enel explica variaciones en la factura de marzo y responde a sanción de Superservicios Otro punto crítico identificado es que, en algunos casos, la demanda atendida por generadores puros supera su capacidad real de generación. Esto implica que deben adquirir energía adicional en el mercado mayorista para cumplir con sus compromisos, lo que incrementa la dependencia de la intermediación como un componente estructural del sistema.

Líneas de seguimiento y control de la Superservicios

Ante estos hallazgos, la Superservicios anunció un monitoreo específico sobre varios frentes clave del mercado energético. Entérese: Colectora contra reloj: tras 235 consultas, la gran ‘autopista’ de la energía solar y eólica de Colombia verá la luz este año Entre ellos se encuentran la evolución de la intermediación y su impacto en la eficiencia del sistema; la relación entre ingresos, costos y márgenes de los agentes, con el fin de evaluar la coherencia económica de sus operaciones; la concentración del mercado y la participación de los principales actores en los resultados financieros. Asimismo, la consistencia entre la capacidad operativa de los agentes y la energía comercializada, y la calidad y oportunidad en el reporte de información financiera.

Recomendaciones a la Creg para ajustar la regulación del sector