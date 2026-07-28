Usuarios han transferido $97,1 billones a las generadoras de energía, pero la capacidad no ha mejorado: Superservicios

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) presentó una evaluación integral del Cargo por Confiabilidad en Colombia, un mecanismo creado hace dos décadas para garantizar el suministro eléctrico en momentos de escasez de energía, especialmente durante fenómenos como El Niño. El estudio, denominado “Sobre-remuneración y Déficit de Respaldo Físico: Evaluación del Cargo por Confiabilidad en el Mercado de Energía Mayorista (2006-2026)”, analiza el desempeño del esquema y advierte que, pese a los recursos entregados por los usuarios, no se evidencia un aumento proporcional en la capacidad de generación del sistema. Puede leer: Precio de la energía en bolsa se disparó casi 400% en junio, impulsado por mayor uso de plantas térmicas El Cargo por Confiabilidad nació en 2006 como un mecanismo financiero que funciona como un “seguro” incluido en la factura de energía. Su objetivo es que las empresas generadoras mantengan sus plantas disponibles para responder ante situaciones de riesgo de desabastecimiento. Bajo este esquema, los agentes del mercado tienen la obligación de garantizar la entrega de energía en firme, de acuerdo con los compromisos asignados.

Usuarios han financiado $97,1 billones para garantizar energía

Uno de los principales resultados del informe revela que, desde 2006, los usuarios del servicio de energía han transferido a las empresas generadoras $97,1 billones constantes de 2025 a través del Cargo por Confiabilidad. Entérese: Gobierno cambia reglas de generación y transmisión de energía: terceros podrán ejecutar obras si operadores incumplen De estos recursos, cerca del 62% se ha destinado a plantas hidroeléctricas, mientras que aproximadamente el 37% ha remunerado plantas térmicas. Por ubicación geográfica, las regiones que concentran la mayor remuneración histórica son Antioquia, con $26,5 billones; Atlántico, con $15,8 billones; y Cundinamarca-Meta, con $13,1 billones. La Superservicios señaló que el mecanismo ha representado una fuente importante de ingresos para las empresas de generación, pero cuestionó si estos recursos se han traducido en mayor respaldo físico para el sistema eléctrico nacional.

Cargo por Confiabilidad representó más de las utilidades del sector en 2025

El análisis encontró que en 2025 el Cargo por Confiabilidad representó el 21,5% de los ingresos del sector de generación eléctrica y el 111% de sus utilidades. Puede leer: Las medidas sugeridas con las que el sector público en Colombia podría reducir hasta 20% su consumo de energía En otras palabras, los recursos recibidos por este mecanismo superaron las ganancias obtenidas por la operación completa de las empresas generadoras durante ese periodo. “¿Cómo es posible que después de 20 años de un esquema de confiabilidad se hable de apagón cuando los usuarios del servicio de energía les han entregado $97 billones a las empresas de generación? Estas deben garantizar realmente la suficiencia de la generación eléctrica del sistema, particularmente en condiciones de hidrología crítica”, afirmó el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán Carrón. Según la entidad, el principal reto es que los recursos del mecanismo permitan fortalecer la capacidad real del sistema y no únicamente remunerar activos existentes.

El 48% del respaldo está asociado a generación hídrica

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio está relacionado con el destino de los recursos del Cargo por Confiabilidad. Lea también: Gobierno propone teletrabajo, clases en casa y 11 medidas más para ahorrar energía por El Niño Aunque el mecanismo fue creado para reducir los riesgos asociados a la falta de agua durante periodos de sequía, el informe encontró que el 48% de los recursos se destina a plantas hídricas o se utiliza para respaldar compromisos con otras plantas hidroeléctricas. Para la Superservicios, esto genera una limitación porque se está pagando un respaldo frente a la sequía a una fuente de generación que precisamente puede verse afectada durante fenómenos como El Niño. Además, tras dos décadas de operación del esquema, una parte importante de los recursos continúa remunerando plantas con entre 20 y 30 años de antigüedad, sin que esto se haya reflejado en un crecimiento significativo de la capacidad instalada del país. “Los planes de mejora deben ser permanentes y es importante orientar esos recursos realmente a aumentar la capacidad de energía para que podamos atender la demanda, incluso en fenómenos extremos como el que ya estamos viviendo”, agregó Durán.

Superservicios recomienda cambios regulatorios para aumentar la generación

Ante los resultados del análisis, la Superservicios recomendó revisar el diseño y la efectividad del Cargo por Confiabilidad. La entidad planteó que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y el Ministerio de Minas y Energía deben evaluar ajustes regulatorios que permitan incentivar la entrada de nuevas plantas de generación más eficientes. También recomendó promover proyectos de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) para ampliar la capacidad energética del país y reducir la vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos. El objetivo es que el sistema cuente con mayor capacidad física disponible para responder al crecimiento de la demanda y a escenarios de menor disponibilidad hídrica. Más noticias: EPM corre para subir sus embalses antes de que llegue el fenómeno de El Niño

Alerta por uso creciente de mecanismos de respaldo comercial

El informe también analizó los mecanismos conocidos como anillos de seguridad del Cargo por Confiabilidad, entre ellos la Demanda Desconectable Voluntaria (DDV) y el mercado secundario. Estos instrumentos fueron creados para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de energía en firme cuando una planta presenta indisponibilidades. Sin embargo, la Superservicios encontró un aumento en el uso de estos mecanismos, con una amplia participación térmica, incluso en periodos en los que no existían condiciones críticas de hidrología. En 2025, la reducción pactada de demanda a cambio de una contraprestación económica alcanzó un máximo histórico de 1.706 gigavatios hora (GWh), pese a que no se presentó un fenómeno de El Niño. Según el organismo de vigilancia, este comportamiento se aleja del propósito inicial de estos mecanismos, diseñados para atender situaciones excepcionales.

El 90% de planes de acción no incorpora nuevo respaldo físico

Otro de los puntos señalados por el estudio es que el 90% de las medidas incluidas en los planes de acción de las plantas generadoras son comerciales y no incorporan nuevo respaldo físico al sistema eléctrico. La Superservicios advirtió que el margen para recuperar capacidad efectiva es reducido y que cualquier retraso en los mantenimientos programados podría aumentar la dependencia de soluciones comerciales. Por esta razón, la entidad considera necesario fortalecer la capacidad real de generación disponible y garantizar que los compromisos adquiridos por los agentes puedan cumplirse en escenarios de alta exigencia. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

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