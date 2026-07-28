¿James sí o no? La polémica que enfrenta a Lorenzo antes de su segundo ciclo con Colombia: ¿hay intereses comerciales?

La próxima fecha FIFA marcará el inicio de una nueva etapa para Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia luego de su renovación de contrato. El técnico argentino tendrá como primeros retos los partidos amistosos ante México y Perú, pero antes de entregar la lista de convocados ya surgió una polémica que apunta directamente al nombre de James Rodríguez.
Tras la participación de Colombia en el Mundial, una de las principales críticas hacia Lorenzo estuvo relacionada con su insistencia en mantener al volante como una de las piezas importantes del equipo, pese a que el ‘10’ no atravesaba su mejor momento futbolístico y llegaba con poca continuidad.