Sindicato de Comfenalco anuncia vigilancia: “La caja no puede convertirse en escenario de disputas políticas”

El Sindicato Nacional de Trabajadores de Comfenalco (Sinaltracomfenalco) que anunció que ejercerá una vigilancia permanente, independiente y responsable sobre todas las actuaciones que se desarrollarán durante el proceso de desintervención de Comfenalco Antioquia.
Hay que recordar que la Superintendencia de Subsidio Familiar convocó oficialmente a una Asamblea General Extraordinaria de Afiliados para el próximo 5 de agosto, reunión en la que se elegirá el nuevo Consejo Directivo de la entidad para que Comfenalco Antioquia recupere su autonomía, luego de ser intervenida en 2023.