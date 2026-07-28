Sindicato de Comfenalco anuncia vigilancia: “La caja no puede convertirse en escenario de disputas políticas”

El Sindicato Nacional de Trabajadores de Comfenalco (Sinaltracomfenalco) que anunció que ejercerá una vigilancia permanente, independiente y responsable sobre todas las actuaciones que se desarrollarán durante el proceso de desintervención de Comfenalco Antioquia. Hay que recordar que la Superintendencia de Subsidio Familiar convocó oficialmente a una Asamblea General Extraordinaria de Afiliados para el próximo 5 de agosto, reunión en la que se elegirá el nuevo Consejo Directivo de la entidad para que Comfenalco Antioquia recupere su autonomía, luego de ser intervenida en 2023.

La convocatoria quedó consignada en el documento expedido.

A través de un pronunciamiento dirigido a sus afiliados, a los trabajadores de Comfenalco Antioquia, a los empleadores afiliados ya la opinión pública, la organización sindical fijó su posición frente a la nueva etapa que atraviesa la caja de compensación y dejó claro que hará seguimiento a las decisiones que se adopten durante este proceso. En el comunicado, el sindicato afirmó que “la desintervención debe significar el fortalecimiento de Comfenalco, nunca su captura por intereses ajenos a la misión social que la ley le encomendó”. Te puede gustar: Gobierno electo se reúne con Amcham para revisar los aranceles impuestos por Trump Sinaltracomfenalco recordó que Comfenalco Antioquia ha sido construido con el esfuerzo de los trabajadores y los aportes realizados por los trabajos al Sistema del Subsidio Familiar. Según explicó la organización, la misión de la entidad ha sido administrar los recursos del sistema para garantizar bienestar, desarrollo social y oportunidades a millas de familias antioqueñas, razón por la cual considera que tanto su presente como su futuro deben responder únicamente al interés general y al cumplimiento de su función social. El sindicato también enfatizó que los recursos administrados por la caja constituyen un patrimonio social que pertenece a los trabajadores ya los trabajadores que sostienen el Sistema del Subsidio Familiar. Por esa razón, sostuvo que la desintervención debe adelantarse con plena transparencia, respeto por la legalidad, autonomía institucional y absoluta responsabilidad, garantizando además la continuidad de los servicios que presta la entidad, la estabilidad de los trabajadores y el fortalecimiento institucional. Conozca: ¿Le alcanzará el tiempo a Petro para poner su ficha en Comfenalco Antioquia? Convocaron a asamblea para el 5 de agosto

El sindicato rechaza intereses políticos en Comfenalco Antioquia

En su pronunciamiento, Sinaltracomfenalco reiteró su compromiso con la defensa de Comfenalco, de sus trabajadores, de los derechos de los afiliados y del patrimonio social construido durante décadas gracias al esfuerzo conjunto de trabajadores y empleadores.

Asimismo, aseguró que hará seguimiento para que las decisiones que se adopten durante la desintervención respondan al interés colectivo y no a intereses particulares o políticos que puedan afectar la estabilidad, la independencia o el propósito social de la caja de compensación. La organización manifestó que su propósito es defender una institución sólida, transparente y al servicio de quienes le dieron origen, al tiempo que hizo un llamado a todos los actores involucrados para que este proceso fortalezca la confianza en Comfenalco Antioquia y garantice que cada decisión contribuya a preservar su misión institucional y el bienestar de las familias afiliadas.

“No seremos un espectador silencioso”

El sindicato aseguró que mantiene una posición firme frente al futuro de la entidad y advirtió que Comfenalco Antioquia no debe convertirse en un escenario de disputas políticas ni en un espacio para intereses particulares. De acuerdo con el comunicado, el futuro de la caja debe construirse sobre los principios de transparencia, legalidad, autonomía institucional y defensa del patrimonio social. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Finalmente, Sinaltracomfenalco concluyó que ejercerá sus funciones de vigilancia, representación y control social con independencia, firmeza y responsabilidad para contribuir a que Comfenalco Antioquia continúe siendo una institución sólida, transparente y orientada al servicio de los trabajadores, sus familias y los ocupados. Lea también: A Antioquia le llega el 51% de la inversión social de las empresas del país

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