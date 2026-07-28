De basurero a espacio para leer: así recuperaron un punto crítico de residuos en Medellín

Lo que durante cerca de seis años fue un foco permanente de acumulación de residuos en el barrio Villa Niza de Medellín, en la comuna 2-Santa Cruz, hoy luce completamente diferente.

El sitio, que anteriormente era utilizado para arrojar escombros, muebles viejos y otros desechos voluminosos, fue recuperado y ahora funciona como un espacio dedicado a la lectura, la convivencia y las actividades comunitarias.

La intervención fue posible gracias a un trabajo articulado entre la Alcaldía de Medellín, diferentes dependencias del Distrito, Emvarias y los habitantes del sector, quienes participaron en un proceso que combinó educación ambiental, embellecimiento urbano y apropiación del espacio público.

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Actualmente, el lugar recibe de manera periódica a niños, jóvenes y familias que participan en jornadas de lectura al aire libre, actividades recreativas y encuentros comunitarios que buscan fortalecer el sentido de pertenencia por el barrio.

La recuperación del sitio no se limitó a retirar los residuos acumulados.

Las entidades responsables adelantaron jornadas de limpieza profunda, fumigación, adecuación del espacio, intervenciones artísticas mediante muralismo, instalación de juegos urbanos y siembra de especies vegetales que favorecen la presencia de insectos polinizadores, además de crear un pequeño mariposario a cielo abierto.

Como parte de la estrategia, también se desarrolló un componente pedagógico enfocado en cambiar los hábitos de disposición de residuos entre los habitantes del sector.