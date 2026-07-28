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De basurero a espacio para leer: así recuperaron un punto crítico de residuos en Medellín

Las entidades responsables adelantaron jornadas de limpieza, fumigación, adecuación del espacio, intervenciones artísticas mediante muralismo, instalación de juegos urbanos y siembra de especies vegetales.

  • Como parte de la estrategia también se desarrolló un componente pedagógico enfocado en cambiar los hábitos de disposición de residuos entre los habitantes del sector. FOTOS Alcaldía de Medellín.
    Como parte de la estrategia también se desarrolló un componente pedagógico enfocado en cambiar los hábitos de disposición de residuos entre los habitantes del sector. FOTOS Alcaldía de Medellín.
El Colombiano
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hace 1 hora
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Lo que durante cerca de seis años fue un foco permanente de acumulación de residuos en el barrio Villa Niza de Medellín, en la comuna 2-Santa Cruz, hoy luce completamente diferente.

El sitio, que anteriormente era utilizado para arrojar escombros, muebles viejos y otros desechos voluminosos, fue recuperado y ahora funciona como un espacio dedicado a la lectura, la convivencia y las actividades comunitarias.

La intervención fue posible gracias a un trabajo articulado entre la Alcaldía de Medellín, diferentes dependencias del Distrito, Emvarias y los habitantes del sector, quienes participaron en un proceso que combinó educación ambiental, embellecimiento urbano y apropiación del espacio público.

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Actualmente, el lugar recibe de manera periódica a niños, jóvenes y familias que participan en jornadas de lectura al aire libre, actividades recreativas y encuentros comunitarios que buscan fortalecer el sentido de pertenencia por el barrio.

La recuperación del sitio no se limitó a retirar los residuos acumulados.

Las entidades responsables adelantaron jornadas de limpieza profunda, fumigación, adecuación del espacio, intervenciones artísticas mediante muralismo, instalación de juegos urbanos y siembra de especies vegetales que favorecen la presencia de insectos polinizadores, además de crear un pequeño mariposario a cielo abierto.

Como parte de la estrategia, también se desarrolló un componente pedagógico enfocado en cambiar los hábitos de disposición de residuos entre los habitantes del sector.

Solo en Villa Niza se realizaron más de 370 visitas puerta a puerta para promover la correcta separación de residuos y el cuidado del espacio público, mientras que en toda la comuna Santa Cruz las acciones de sensibilización superaron las 33.000.

Desde septiembre de 2025, además, el lugar cuenta con vigilancia y seguimiento permanente para evitar que vuelva a convertirse en un punto de disposición ilegal de residuos.

Líderes comunitarios resaltaron que el cambio ha permitido ofrecer nuevas alternativas para los habitantes del sector, especialmente para la población infantil, que ahora dispone de un espacio seguro para participar en actividades culturales y recreativas.

Otro punto crítico también fue recuperado en el barrio Berlín

La estrategia de recuperación de espacios degradados también llegó recientemente al barrio Berlín, en la comuna 4-Aranjuez, donde la Alcaldía intervino el entorno de la cancha San Nicolás, otro sector afectado por la acumulación constante de residuos.

En esta jornada participaron más de 30 funcionarios de diferentes dependencias del Distrito, quienes adelantaron labores de limpieza, mantenimiento de zonas verdes, recuperación del mobiliario urbano y adecuación del espacio público.

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Durante la intervención fueron retirados cerca de 11 metros cúbicos de residuos, equivalentes a casi dos volquetas sencillas, además de ejecutarse labores de limpieza sobre una quebrada cercana, retiro de publicidad instalada de manera irregular, eliminación de especies invasoras y la siembra de un centenar de árboles y plantas.

Las autoridades también desarrollaron actividades pedagógicas con habitantes del sector para promover prácticas responsables en el manejo de los residuos y evitar que el lugar vuelva a convertirse en un foco de contaminación.

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Según la Administración Distrital, estas acciones hacen parte del trabajo permanente del Comité de Aseo y Ornato, mediante el cual se han ejecutado más de 7.000 intervenciones de recuperación de puntos críticos desde el inicio del actual gobierno, con el propósito de mejorar el espacio público, fortalecer la convivencia y avanzar hacia una ciudad con mejores condiciones ambientales.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué pasó con el punto crítico de residuos en Villa Niza, Medellín?
El antiguo punto de acumulación de residuos en el barrio Villa Niza, en la comuna 2-Santa Cruz, fue recuperado por la Alcaldía de Medellín y la comunidad. El espacio pasó de recibir escombros y desechos durante años a convertirse en un lugar para actividades culturales, recreativas y de lectura.
¿Qué tipo de residuos se acumulaban en Villa Niza?
En este lugar se depositaban ilegalmente residuos de construcción y demolición, colchones, muebles viejos y otros elementos voluminosos que afectaban el entorno y la calidad de vida de los habitantes.
¿Qué actividades se realizan ahora en el espacio recuperado?
Actualmente el sitio es escenario de picnics literarios, actividades de promoción de lectura, encuentros comunitarios, juegos para niños y jornadas de integración entre los habitantes del barrio.

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