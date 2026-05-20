Canacol no estaría cumpliendo con sus contratos de gas en Colombia; esto halló la Superservicios

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios reveló los primeros hallazgos de la visita técnica realizada a los campos de producción de gas de Canacol Energy, que actualmente atraviesa un proceso de insolvencia y reestructuración empresarial.
El superintendente Felipe Durán Carrón informó que, durante la inspección adelantada en el campo Jobo, ubicado en Sahagún, Córdoba, los equipos técnicos y jurídicos de la entidad encontraron diferencias entre los compromisos contractuales de suministro y la capacidad real de producción de la empresa.
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Según el balance oficial, Canacol tiene actualmente contratos para entregar 110 GBTUD de gas en firme. Sin embargo, durante la visita en terreno se constató una producción cercana a los 71 GBTUD, lo que equivale a una brecha de casi 40 GBTUD respecto de sus obligaciones contractuales.