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Plaza Botero tendrá nueva cara: así son las obras con las que ya arrancó la Alcaldía

Este espacio patrimonial del Centro de Medellín será recuperado. Los trabajos serán graduales y durarán por lo menos cuatro meses.

  • Aspecto de la Plaza Botero, ubicada en el Centro de Medellín. FOTO: Esneyder Gutiérrez
    Aspecto de la Plaza Botero, ubicada en el Centro de Medellín. FOTO: Esneyder Gutiérrez
El Colombiano
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hace 2 horas
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La Plaza Botero será objeto de varias obras de renovación, según anunció la Alcaldía de Medellín.

La intervención comprende el mejoramiento de por lo menos 1.300 metros cuadrados de espacio público, con la que principalmente se busca reemplazar piezas deterioradas.

Las obras serán lideradas por la Secretaría de Infraestructura Física y la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas (APP).

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Javier Rodas Velásquez, subdirector de Alianzas de la Agencia APP, expresó que con la inversión no solo se busca darle una nueva cara a ese importante espacio público, sino mejorar su seguridad y condiciones de movilidad.

“La recuperación del Centro avanza con intervenciones que permiten cuidar y revitalizar espacios emblemáticos para la ciudad. Con estos trabajos renovaremos zonas deterioradas de Plaza Botero para brindar mejores condiciones de movilidad, seguridad y disfrute a la ciudadanía”, expresó el funcionario.

La Alcaldía precisó que los trabajos arrancarán en la calle Calibío e irán avanzando gradualmente por otros sectores.

El objetivo, añadió el Distrito, es que la plaza no sufra un cierre total y puedan seguirse realizando con normalidad actividades turísticas y culturales.

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Esta intervención se enmarca en una estrategia más amplia con la que se busca recuperar varios sitios patrimoniales y de interés cultural y turístico en el Centro de Medellín.

Según señaló el Distrito, con la obra se busca impulsar la apropiación de la ciudadanía a la zona céntrica y fomentar espacios para el encuentro ciudadano.

Dentro del plan integral no solamente hay planeadas obras para recuperar y fortalecer el espacio público, sino la realización de múltiples actividades culturales y turísticas.

En el caso de las obras en Plaza Botero, la Alcaldía señaló que se espera que no tarden más de cuatro meses.

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Cabe recordar que, en febrero pasado, el Distrito ya empezó obras también para renovar el Parque Berrío, que con corte a comienzos de mayo de este año ya tenía un porcentaje de avance del 37%.

Tan solo en el Parque Berrío, la inversión para recuperarlo era de $6.500 millones, e incluye componentes como nuevas baldosas, recuperación de áreas verdes, trabajos de preservación de árboles patrimoniales, la instalación de un nuevo sistema de alumbrado público y obras para mejorar la accesibilidad.

También se construirán módulos comerciales, para recuperar el espacio público y brindarles un sitio digno a los vendedores de la zona.

Además de estas intervenciones de infraestructura, la Alcaldía señaló que cuando se habiliten estos espacios renovados se articularán a la reciente estrategia lanzada bautizada como Mi Metro Cuadrado, con la que se está impulsando la cultura ciudadana y el cuidado del mobiliario urbano.

Dentro de las prácticas que se impulsan están el no arrojar papeles al suelo, cuidar los jardines, no tirar escombros en la vía pública -se calcula que en Medellín persisten más de 2.200 puntos críticos-, respetar las normas de tránsito, entre otros.

“El metro cuadrado incluye a la gente que nos rodea. Si usted está en una mejor situación económica que la persona que lo rodea, ayúdelo. Pregúntele qué necesita para estar bien”, explicó el alcalde Federico Gutiérrez durante la presentación de ese programa.

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