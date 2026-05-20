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Marco Rubio ofrece a los cubanos una ‘nueva relación’ con Estados Unidos y culpa al castrismo de la crisis de la isla

El secretario de Estado acusó al liderazgo cubano de corrupción y aseguró que Washington mantiene una oferta de ayuda humanitaria para la población de la isla.

  • Marco Rubio difundió un mensaje en video dirigido este miércoles al pueblo cubano. FOTO; Chip Somodevilla/Getty Images
    Marco Rubio difundió un mensaje en video dirigido este miércoles al pueblo cubano. FOTO; Chip Somodevilla/Getty Images
María Camila Salas Valencia
hace 3 horas
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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, difundió este miércoles un mensaje en video dirigido al pueblo cubano, en el que propuso una “nueva relación” entre Washington y La Habana, cuestionó al liderazgo político y militar de la isla y abordó la crisis económica y energética que enfrenta Cuba.

La difusión del mensaje ocurre mientras se espera que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anuncie una acusación penal contra el exmandatario cubano Raúl Castro, de 94 años.

“El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano”, afirmó Rubio durante su intervención en español.

Siga leyendo: Estados Unidos busca procesar judicialmente a Raúl Castro a sus 94 años

El secretario de Estado reiteró además la oferta de 100 millones de dólares en alimentos y medicinas planteada por Washington y señaló que la ayuda debería ser distribuida directamente a la población mediante la Iglesia católica u organizaciones caritativas.

Rubio también hizo referencia a las restricciones y controles internos en la isla, además de cuestionar la situación de los apagones eléctricos que afectan a distintas regiones del país.

“La razón por la que se ven obligados a sobrevivir 22 horas al día sin electricidad no se debe a un bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos”, sostuvo.

El funcionario agregó: “Como ustedes saben mejor que nadie, llevan años sufriendo de apagones. La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos, es porque quienes controlan su país, han saqueado miles de millones de dólares, pero nada ha sido utilizado para ayudar al pueblo”.

Rubio cuestiona el control económico de GAESA en Cuba

En otra parte de su mensaje, Rubio mencionó al conglomerado empresarial GAESA, vinculado a las Fuerzas Armadas cubanas, y afirmó que mantiene una posición dominante dentro de la economía de la isla.

Recordó que hace tres décadas Raúl Castro creó esa estructura empresarial, que describió como “propiedad de las fuerzas armadas” y aseguró que “cuenta con ingresos tres veces superiores al presupuesto de su gobierno actual”.

El secretario de Estado aseguró que el grupo posee “18.000 millones de dólares en activos” y que controla “el 70% de la economía de Cuba”.

Rubio sostuvo además que la organización obtiene ingresos provenientes de distintos sectores:

·Hoteles.

·Bancos.

·Tiendas.

·Remesas.

“Todo pasa por sus manos; de esas remesas ellos retienen un porcentaje”, dijo.

De interés: EE.UU. anuncia sanciones contra ministros y servicio de inteligencia cubanos

También se refirió a la relación económica entre Cuba y Venezuela y afirmó que la reducción del suministro de combustible desde Caracas impactó la situación energética de la isla.

“En vez de usar el dinero para modernizar las centrales eléctricas, que están dañadas, usan el dinero para construir más hoteles para extranjeros y para enviar a sus familiares a vivir con lujos en Madrid e incluso hasta aquí en Estados Unidos”, afirmó Rubio.

Al cierre de su mensaje, el secretario de Estado declaró que “Cuba no está controlada por ninguna revolución” sino por “GAESA, un Estado dentro del Estado” que, según dijo, beneficia a una “élite”.

Preguntas frecuentes

¿Qué ofreció Marco Rubio a los cubanos?
Ofreció una “nueva relación” entre Estados Unidos y el pueblo cubano, además de US$100 millones en alimentos y medicinas que, según dijo, deberían distribuirse por la Iglesia católica u organizaciones caritativas.
¿Por qué Marco Rubio culpa al castrismo de la crisis en Cuba?
Rubio afirmó que la falta de electricidad, combustible y alimentos no se debe solo a factores externos, sino al manejo de recursos por parte de la dirigencia política y militar cubana.
¿Qué es GAESA en Cuba?
GAESA es un conglomerado empresarial vinculado a las Fuerzas Armadas cubanas. Rubio lo acusa de controlar sectores clave como hoteles, bancos, tiendas y remesas.
¿Qué relación tiene Raúl Castro con esta tensión?
Estados Unidos esperaba avanzar en una acusación penal contra Raúl Castro por el derribo de avionetas de exiliados cubanos en 1996, caso que vuelve a elevar la tensión bilateral.

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