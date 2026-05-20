Caso Yulixa Toloza salpica a otro centro estético en Bogotá: habla su dueña cubana

El caso de Yulixa Consuelo Toloza no es el primero de mujeres que han muerto debido a procedimientos estéticos en lugares de dudosa procedencia. Sin embargo, no deja de ser un tema que ha causado gran conmoción en el país debido a la desaparición y posterior hallazgo del cuerpo sin vida al costado de una carretera en Apulo, Cundinamarca.
Las autoridades encendieron las alarmas y clausuraron el centro estético Beauty Láser, donde Yulixa Consuelo Toloza se practicó una lipólisis láser con las personas señaladas de su presunta desaparición. Ahora la atención se centra en más garajes y clínicas clandestinas en Bogotá, que operarían como redes ilegales dedicadas a estos procedimientos sin controles médicos y bajo promesas de “resultados seguros”.