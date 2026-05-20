Caso Yulixa Toloza salpica a otro centro estético en Bogotá: habla su dueña cubana

El caso de Yulixa Consuelo Toloza no es el primero de mujeres que han muerto debido a procedimientos estéticos en lugares de dudosa procedencia. Sin embargo, no deja de ser un tema que ha causado gran conmoción en el país debido a la desaparición y posterior hallazgo del cuerpo sin vida al costado de una carretera en Apulo, Cundinamarca. Las autoridades encendieron las alarmas y clausuraron el centro estético Beauty Láser, donde Yulixa Consuelo Toloza se practicó una lipólisis láser con las personas señaladas de su presunta desaparición. Ahora la atención se centra en más garajes y clínicas clandestinas en Bogotá, que operarían como redes ilegales dedicadas a estos procedimientos sin controles médicos y bajo promesas de “resultados seguros”.

En medio de las investigaciones, surgió el nombre de otro centro estético ubicado en el sector de Los Héroes, en el norte de Bogotá, que tendría una posible relación con el lugar al que asistió Toloza. Se trata de BL Doctora Danubia Blanco SAS, según reveló El Tiempo, donde también ofrecerían paquetes similares a los promocionados en Beauty Láser. La dueña del establecimiento figura como Danubia Blanco Azahares, oriunda de Santiago de Cuba, quien aparece como representante legal de la Sociedad Estética BL Dr. Danubia Blanco SAS, matriculada ante la Cámara de Comercio de Bogotá en marzo de 2025. De acuerdo con el diario citado, María Fernanda Delgado Hernández y Edinson José Torres Sarmiento aparecían como socios de BL Danubia Blanco y cada uno con el 30 % de participación, aunque salieron de la sociedad en octubre de 2025.

La cubana confirmó que sí tuvo relación laboral con Delgado y Torres Sarmiento, pero aseguró que rompieron vínculos tras un supuesto robo. “Desde 2025 no tengo relación con ella (María Fernanda Delgado) porque en la compra de unos equipos médicos me robó, hubo una alteración de facturas y rompimos todo tipo de vínculo”, afirmó. También sostuvo que ella “no es cirujana”, sino que en su centro estético realizan “procedimientos de masajes faciales, drenajes linfáticos y moldeamientos”. Tras conocerse la existencia de BL Doctora Danubia Blanco SAS, el secretario de Seguridad de Bogotá, Gerson Bermont, confirmó que el lugar también fue sellado durante un operativo de la Sijín, cuyos agentes habrían recibido amenazas durante el procedimiento policial. “En operativo fue clausurado este sábado un establecimiento ubicado al norte de Bogotá (CL 80 19A 10). Este no contaba con autorización para la prestación de servicios, así como inconsistencias en la tenencia de medicamentos y elementos médicos y quirúrgicos. No se logró establecer que este establecimiento tuviera una vinculación con la desaparición de una mujer en la ciudad”, se lee en un post de la Secretaría de Salud de Bogotá.