Tráfico de influencias y lavado de activos: las claves de la histórica imputación de Rodríguez Zapatero

El panorama político en España ha sufrido un sismo de magnitudes históricas. Por primera vez en la era democrática, un exjefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido imputado en una causa penal. El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, lo ha citado para el próximo 2 de junio bajo cargos de extrema gravedad: organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Según la investigación, Zapatero habría liderado una “estructura estable y jerarquizada” destinada a obtener beneficios económicos mediante presiones a organismos públicos para favorecer a terceros.
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