Antioquia cambiará la forma de financiar su desarrollo: así funcionará el nuevo Hub de Innovación Financiera

Antioquia dio un nuevo paso en la búsqueda de mecanismos innovadores para financiar el desarrollo social y económico del territorio con el lanzamiento oficial del Hub de Innovación Financiera para el Desarrollo de Antioquia. La iniciativa es liderada por Proantioquia y Comfama, con el respaldo del Programa MAS Pago por Resultados y sus socios Fundación Corona, BID Lab y la Cooperación Económica SECO de la Embajada de Suiza en Colombia. Puede leer: Así se convirtió Medellín en la ciudad con más startups de América Latina: ahora quiere ser capital de la IA El nuevo hub busca fortalecer capacidades regionales, articular actores públicos y privados y acelerar el diseño e implementación de esquemas de financiación innovadores basados en resultados medibles para impulsar proyectos estratégicos en Antioquia. La plataforma nace con el objetivo de movilizar recursos públicos, privados y filantrópicos hacia iniciativas que generen impactos verificables, sostenibles y medibles en el territorio.

Hub de Innovación Financiera tendrá gobernanza autónoma y hoja de ruta propia

De acuerdo con las organizaciones promotoras, el hub contará con una hoja de ruta y una gobernanza independiente que permitirá identificar, estructurar y acompañar nuevas iniciativas orientadas al desarrollo regional. Vea aquí: Casi la mitad de los colombianos usa IA en la vida diaria: estudio revela cómo y para qué El propósito es consolidar una capacidad permanente en Antioquia para canalizar inversión de impacto hacia proyectos sociales y económicos prioritarios mediante mecanismos de pago por resultados. Como parte de la estrategia inicial, se desarrollarán varios proyectos piloto junto a Comfama. El primero estará enfocado en un mecanismo de pago por resultados dirigido al mejoramiento de vivienda y la calidad de vida de hogares en la región de Urabá. Los impulsores de la iniciativa señalaron que estos pilotos permitirán demostrar cómo este tipo de herramientas financieras ayudan a alinear recursos, capacidades e incentivos alrededor de resultados concretos para las comunidades.

Sector privado, cooperación internacional y filantropía impulsan la estrategia

Durante el lanzamiento, el embajador de Suiza en Colombia, Eric Mayoraz, destacó el alcance regional de la propuesta y la articulación entre distintos sectores. “Este hub es una señal clara de liderazgo regional y visión de largo plazo. Antioquia demuestra que la colaboración entre sector privado, filantropía, cooperación internacional y sector público puede generar soluciones sostenibles y de alto impacto”, afirmó. Por su parte, la presidenta ejecutiva de Proantioquia, Juliana Velásquez, aseguró que el departamento cuenta actualmente con las capacidades necesarias para avanzar hacia modelos de desarrollo más sostenibles y efectivos. Le puede interesar: Medellín usa inteligencia artificial para prevenir el bajo peso en recién nacidos Según explicó, el hub busca conectar capacidades existentes, transformar conversaciones en acciones concretas y movilizar recursos hacia soluciones que generen cambios reales en el territorio.

Antioquia busca consolidarse como referente en innovación financiera