Petro arranca su balance para ayudar en elecciones a Cepeda, pero omite estos temas en los que se raja

Quedan 79 días del mandato de Gustavo Petro. Por eso empiezan los balances sobre su gestión: cuatro años del autodenominado “gobierno del cambio” que, como todos, hizo grandes promesas; leído en matices, tuvo aciertos, pero sobre todo muchos problemas y errores en casi todos los frentes.
En la recta final de las elecciones presidenciales, el jefe de Estado decidió hacer su primer balance. A menos de dos semanas de la primera vuelta este 31 de mayo, Petro difundió en redes una imagen anunciando un mensaje “para todos y todas”.