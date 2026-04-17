Con embalses al 60%, Colombia enfrenta riesgo de apagón por llegada del súper El Niño

El reloj energético de Colombia ya está corriendo. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) confirmó en su más reciente actualización que existe una probabilidad del 90% de que el fenómeno El Niño se consolide en septiembre de 2026 y se mantenga durante todo el último trimestre del año.
La probabilidad de que se materialice desde el periodo mayo-julio ascendió a 61%, frente al apenas 25% que proyectaba en marzo.
Lo más inquietante del escenario radica en que esta vez podría tratarse de un “súper El Niño”, el más intenso en al menos una década, con anomalías en la temperatura oceánica que podrían superar los 2 °C por encima del promedio histórico.
Para Colombia, esa señal climática no es solo meteorológica. Es una alerta económica de primer orden que llega cuando el sistema energético acumula vulnerabilidades estructurales que ningún episodio anterior enfrentó con esta combinación.
Así las cosas, según Bia Energy, el resultado de la ecuación para este año es predecible: embalses bajos, activación masiva de termoeléctricas, mayor demanda de gas importado, precio de bolsa de la energía en niveles críticos, inflación en cascada sobre alimentos, transporte, manufactura y servicios.
Lea más: Se acabó La Niña y las probabilidades de un fenómeno de El Niño son del 90% para agosto-octubre