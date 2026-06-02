Brasil emprendió su viaje a Estados Unidos para el Mundial, así fue la despedida de los dirigidos por Carlo Ancelotti

La Selección de Brasil emprendió su camino rumbo a Estados Unidos. Tras pasar por la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), y luego tomar el vuelo chárter que llevó al equipo al Mundial de Norteamérica 2026.
Antes de iniciar el viaje, el técnico Carlo Ancelotti, habló con los medios, sobre la actualidad de la selección y confirmó que no tiene afán de recuperar a Neymar antes de tiempo, pero insistió en que la progresión de su molestia va de buena manera.
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