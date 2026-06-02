Brasil emprendió su viaje a Estados Unidos para el Mundial, así fue la despedida de los dirigidos por Carlo Ancelotti

La Selección de Brasil emprendió su camino rumbo a Estados Unidos. Tras pasar por la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), y luego tomar el vuelo chárter que llevó al equipo al Mundial de Norteamérica 2026. Antes de iniciar el viaje, el técnico Carlo Ancelotti, habló con los medios, sobre la actualidad de la selección y confirmó que no tiene afán de recuperar a Neymar antes de tiempo, pero insistió en que la progresión de su molestia va de buena manera. También le puede interesar: La conmovedora reacción de Ancelotti a los mensajes de sus nietos antes de disputar el Mundial

Carlo Ancelotti, dijo que no tiene prisa con la recuperación de Neymar, quien “está progresando bien” de su lesión a pocos días del debut de la Canarinha en el Mundial de Norteamérica.

¿Qué lesión sufrió Neymar?

En los últimos cinco Mundiales, Brasil apenas superó una vez los cuartos de final. Fue en 2014, cuando perdió como local 7-1 ante Alemania en la semifinal. La Canarinha, que no gana el título mundial desde 2002, se estrenará el 13 de junio en el Mundial de Norteamérica contra Marruecos, ambos en el Grupo C, que completan Escocia y Haití. Previamente, jugará el sábado un último amistoso contra Egipto. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

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