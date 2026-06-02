Misión de la Unión Europea rechaza teoría de fraude en elecciones: “Descartamos manipulación de los datos, del preconteo y del escrutinio”

“ N os consta que los partidos que lo solicitaron recibieron esa auditoría dos días antes de la elección ”, afirmó.

Al referirse a las auditorías realizadas al software electoral, el jefe de la misión, Esteban González Pons, explicó que los partidos políticos tuvieron acceso a los informes técnicos correspondientes antes de la elección.

El pronunciamiento se produjo en medio de las dudas y cuestionamientos que surgieron tras la jornada electoral, encabezados por el presidente Gustavo Petro y su sector político, que ha insistido en la necesidad de revisar los resultados y el funcionamiento de los sistemas de conteo de votos.

Esto, luego de realizar un seguimiento al proceso y revisar los mecanismos de auditoría implementados por las autoridades electorales en el territorio colombiano.

Tras los resultados de las elecciones presidenciales en primera vuelta, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, que está en Colombia vigilando los comicios, descartó la existencia de fraude en el preconteo y el escrutinio.

En la rueda de prensa, además, se señaló que hasta el momento no se han recibido reportes de anomalías por parte de las organizaciones políticas que tuvieron acceso a dicha información.

“Y de los partidos que lo solicitaron y lo recibieron, ninguno nos ha trasladado ningún tipo de irregularidad”, dijo Pons.

Sus declaraciones adquieren relevancia en un contexto marcado por las acusaciones de fraude que han dado lugar a toda una discusión política y jurídica en medio del proceso electoral y que, en esta oportunidad, han tomado mayor relevancia y fuerza a través de redes sociales.

No obstante, la misión internacional aseguró que, con base en las observaciones realizadas hasta ahora, no existen elementos que permitan concluir que hubo manipulación de los resultados o alteraciones en el proceso de conteo.

“Por lo tanto, hasta este momento, y estas conclusiones que por ahora son provisionales, lo que le puedo decir es que la misión de la Unión Europea descarta cualquier tipo de fraude en el preconteo y el escrutinio de las elecciones”, sostuvo.

Aunque la misión aclaró que sus conclusiones continúan siendo provisionales mientras culmina el análisis integral del proceso electoral, el pronunciamiento es un respaldo importante a la transparencia de los comicios en el país, que también ha sido resaltado por otros actores internacionales.

Desde diversos sectores se ha exhortado al jefe de Estado a abstenerse de hacer declaraciones que pongan en duda la transparencia del sufragio. Tanto la Registraduría como la Procuraduría han resaltado el buen desarrollo de la jornada electoral y han defendido el proceso de escrutinio.

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Es más, en el informe de la MOE UE, al que tuvo acceso este diario, se señaló que “la Registraduría organizó las elecciones de manera eficaz y transparente, a pesar de los retos logísticos y de la escasa seguridad en algunas zonas del país. Los funcionarios electorales demostraron profesionalidad e independencia en el cumplimiento de su labor”.

Por otro lado, frente al cubrimiento de los medios durante la jornada electoral, se estableció que, según el monitoreo de la misión, “los medios públicos otorgaron una cobertura mayoritariamente favorable al presidente Petro, al Gobierno y al candidato Iván Cepeda”. Y que, por el contrario, “los medios privados dedicaron más espacio a los principales candidatos de oposición y, en muchos casos, mostraron una visión crítica del Gobierno”.

Además, se estableció que en la previa de las elecciones, en el período de las campañas, el balance del proceso dejó ver un panorama agridulce en los territorios.

Por un lado, la MOE UE destacó que “las libertades fundamentales fueron generalmente respetadas”; sin embargo, advirtió que “la campaña se vio limitada en algunas zonas rurales poco pobladas que se encuentran bajo la influencia de grupos armados ilegales”.

Esto presentó una realidad territorial compleja que, al final, provocó un cambio de eje en el debate público, ya que “las cuestiones de seguridad fueron cobrando más importancia en la campaña a medida que se intensificaron los episodios de violencia”.

Y se estipuló que la situación más crítica se reflejó en un recuento de hechos delictivos, “con reportes de amenazas, vandalismo, ataques y secuestros, así como el asesinato de tres miembros de campañas”.

Acá puede leer en su totalidad el documento: