Iván Cepeda bloqueó a Teleantioquia en redes sociales y el canal denuncia censura

El canal público del departamento, Teleantioquia, denunció este martes ser objeto de un intento de censura por parte del candidato a la presidencia y senador Iván Cepeda. Según hizo público el medio de comunicación, el candidato del Pacto Histórico decidió bloquear en sus redes sociales a la cuenta oficial de la entidad. Le puede interesar: “Petro quiere perpetuarse en el poder”: gobernador de Antioquia cuestionó ataques del presidente a las elecciones “Teleantioquia rechaza censura por parte del candidato a la presidencia Iván Cepeda. Desde el canal de los antioqueños vemos con preocupación la afectación al ejercicio periodístico que representa el bloqueo de la cuenta oficial del canal en la red social X por parte del candidato a la presidencia, Iván Cepeda”, expresó la institución en un comunicado.

¿Por qué Teleantioquia considera que se trata de una censura?

Según planteó Teleantioquia, la acción por parte del candidato no solo sería un gesto hostil contra su equipo periodístico, sino que tendría la intención de restringir que este pudieran interactuar directamente con sus publicaciones, pese a tratarse de una figura de interés para toda la ciudadanía. A manera de agravante, el medio señaló que esa restricción ocurrió en plena época de elecciones, en la que los ciudadanos demandan información sobre las diferentes candidaturas. Lea también: Teleantioquia: 40 años cumple el primer canal regional del país “En la actual contienda electoral que definirá el rumbo del país de los próximos cuatro años, los medios de comunicación cumplen una función esencial para la democracia. Su labor permite que los ciudadanos accedan a información plural, contrastada y oportuna, vigilen los poderes públicos y tomen decisiones informadas”, expresó el medio.

“Cualquier acción que limite el acceso a la información o dificulte el ejercicio periodístico constituye una señal de alerta para la libertad de prensa”, añadió. A pesar de lo ocurrido, el canal público señaló estar dispuesto a continuar cubriendo con normalidad la campaña a la presidencia y reiteró que seguirá abriendo sus espacios informativos a todas las corrientes políticas, sin renunciar a su independencia periodística.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. “Respetamos las decisiones que cada ciudadano adopta en sus redes sociales. Sin embargo, hacemos un llamado al candidato Iván Cepeda y a su campaña, para que restablezca la interacción con nuestro canal a través de las redes sociales”, agregaron.

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