Dian rematará carros, joyas lujosas y metales preciosos: aquí le explicamos cómo participar

Los ciudadanos tendrán la posibilidad de participar en una subasta virtual de joyas, metales preciosos y automotores. El evento se realizará entre las 8:00 a. m. del miércoles, 27 de agosto, y las 2:30 p. m. del viernes, 29 de agosto de 2025.
Se trata de una subasta pública organizada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y en coordinación con el Banco Popular y su plataforma El Martillo.
Según informó la entidad, los bienes que saldrán a remate fueron aprehendidos, decomisados o declarados en abandono a favor de la Nación, como resultado de las labores de control y fiscalización adelantadas en diferentes regiones del país.
Las personas interesadas en participar deberán registrarse previamente en la página web de El Martillo del Banco Popular, donde podrán consultar el catálogo completo, revisar la descripción de cada artículo y conocer las condiciones de participación. Todos los bienes estarán disponibles para su inspección en la ciudad de Bogotá.
La Dian destacó que el proceso se desarrollará bajo principios de legalidad y transparencia, con el respaldo institucional del Banco Popular, e invitó a la ciudadanía a aprovechar esta oportunidad para adquirir bienes de valor en un entorno seguro y confiable.