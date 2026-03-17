Impacto del relleno La Pradera: Emvarias inicia estudio epidemiológico en municipios cercanos

Con el objetivo de mitigar enfermedades y garantizar la salud de las personas, Emvarias anunció que ya iniciaron los estudios epidemiológicos en las comunidades aledañas al Relleno Sanitario La Pradera, ubicado en Donmatías, Norte antioqueño.

Este proceso, que hace parte del Plan de Manejo Ambiental (PMA), es en respuesta a una solicitud de Corantioquia, y se llevará a cabo por la Corporación de Investigaciones Biológicas (CIB) desde este mes hasta finales de año, obedeciendo al acta de compromiso que se firmó en diciembre de 2025.

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Son 22 comunidades las que entrarán en dicho proceso de investigación, las cuales hacen parte de los municipios de Barbosa, Santo Domingo y Donmatías. Simultáneamente, el estudio se realizará en otras 3 comunidades de control ubicadas en Corrientes (Barbosa), Villanueva (Yolombó) y San Pablo (Santa Rosa de Osos).

“A esas comunidades nosotros las visitamos para revisar cómo se encuentran en temas de salud, qué tal es la calidad del aire y del agua que circulan por sus entornos para determinar si el relleno sanitario sí está o no impactando a estas personas”, dijo Gabriel Fernando Vélez Patiño, subgerente de Operaciones de Emvarias.