Fin del pico y placa en la autopista Sur, de Itagüí: lo iban a quitar solo dos meses, pero al fin lo levantaron del todo

El pico y placa en la autopista Sur, en Itagüí, no regresará tras una decisión de la administración municipal. Esta determinación se tomó luego de que un concejal dejara en evidencia que el decreto que había levantado la medida desde el 28 de enero solo tenía vigencia de dos meses. El corporado Camilo Valencia Dávila, que es de oposición a la actual administración, señaló que el decreto 062 de 2026, con el cual se levantó la medida del pico y placa el pasado 28 de enero, era una “suspensión temporal y parcial de la medida” que comenzaba el 28 de enero a las 12:00 de la noche y finalizaba el 27 de marzo a las 11:59 de la noche.

“Durante meses nos dijeron que la medida se había levantado, pero hoy regresa como si nada. La pregunta es clara: ¿realmente la habían eliminado o solo la habían quitado mientras pasaba la campaña?”, dijo el concejal a través de las redes sociales, haciendo alusión a que el líder político de este municipio, Carlos Andrés Trujillo, tenía dos de sus candidatos aspirando al Senado y a la Cámara. Entérese: Itagüí es el municipio con más cámaras de fotomultas por kilómetro cuadrado en Colombia Pero luego de este video, apareció el decreto 195 de 2026, firmado el 13 de marzo, donde se anunciaba que la medida en este corredor vial en jurisdicción de Itagüí se retiraba de manera definitiva.

Óscar Darío Muñoz, secretario jurídico de Itagüí, explicó luego de la denuncia del concejal que “el pasado viernes, 13 de marzo, se tomó la decisión definitiva de eliminar la medida del pico y placa en este corredor. En la actualidad no existe pico y placa en este corredor y no existirá en el futuro”. Un detalle particular es que este decreto aparece cargado en la Gaceta Oficial de la Alcaldía de Itagüí en las primeras horas de este martes, justo después del escándalo que se había armado al respecto por el supuesto retorno de la restricción.

Así las cosas, ya con esta divulgación oficial, más allá de cualquier comentario en las redes sociales, la restricción no rige más en este corredor hasta que un nuevo decreto determine lo contrario, algo que no estaría en los planes de la actual Alcaldía de Itagüí. Le puede interesar: Una sola cámara en la Autopista Sur produjo la mitad de fotomultas de Itagüí en cuatro años y medio Cabe recordar que la administración había implementado la medida en este corredor para el segundo semestre de 2024, argumentando que era para el inicio de las obras del puente de Fábricas Unidas. Después de varias postergaciones, cuando finalmente se le dio vía libre a esta megaobra, se tumbó la restricción en esta vía.