Startup paisa crea anuncios con IA en 56 segundos y revoluciona la publicidad digital, ¿cómo lo hace?

La inversión en publicidad digital no para de crecer y ese contexto abrió la puerta a nuevas soluciones tecnológicas. En 2025, el gasto global en pauta digital aumentó 10,61%, una señal clara de que las empresas están moviendo sus presupuestos hacia redes sociales y buscadores en internet. Colombia no fue la excepción; solo en el primer semestre del año pasado, la inversión en publicidad digital creció 9,3%, según cifras de Sectorial. En medio de esta tendencia, un grupo de jóvenes emprendedores paisas decidió atacar uno de los principales dolores del mercado: el alto costo, la complejidad técnica y el tiempo que exige montar campañas digitales efectivas. Puede leer: Alpina lanza el primer comercial en Colombia hecho con IA generativa: así funciona la tecnología detrás

Sale ADS.ai, la primera empresa IA First creada en Colombia

¿Cómo es crear campañas en 56 segundos con menos costos y barreras?

Juan Osorio, cofundador de Sale ADS.ai, explica que hasta hace pocos años la pauta digital estaba reservada para quienes podían pagar agencias o traffickers expertos. “Acceder a este tipo de publicidad implicaba altos costos y horas de trabajo en segmentación, configuración y optimización. Para miles de pymes, era una herramienta poderosa, pero compleja y costosa”, señala. Ese escenario cambió con el desarrollo de la plataforma. “A través de inteligencia artificial, nuestra tecnología permite lanzar campañas con un solo clic y en menos de un minuto, reduciendo tiempos, costos y barreras técnicas. Queremos democratizar el acceso a campañas de alto rendimiento y ayudar a los pequeños negocios a vender más online”, afirma Osorio. Siga leyendo: 2025, el año en el que la Inteligencia Artificial colonizó la vida cotidiana

Quiénes están detrás de la startup paisa de IA

La compañía está liderada por un equipo de dos jóvenes paisas y un ejecutivo mexicano que se complementan. Juan Osorio, conocido como Juan ADS, es estratega digital y fundador de Adschool, Academia del Estratega. A él se suma su hermano, Jamilton Osorio, programador de inteligencia artificial con amplia trayectoria tecnológica; y el empresario mexicano Marco Lezama, actuario y fundador de 85 compañías, experto en modelos de negocio y educación. Esta combinación de marketing, tecnología y escalabilidad permitió construir una herramienta que ejecuta campañas con ventas reales en apenas 56 segundos, bajo un modelo de suscripción mensual de bajo costo.