Startup paisa crea anuncios con IA en 56 segundos y revoluciona la publicidad digital, ¿cómo lo hace?

La inversión en publicidad digital no para de crecer y ese contexto abrió la puerta a nuevas soluciones tecnológicas. En 2025, el gasto global en pauta digital aumentó 10,61%, una señal clara de que las empresas están moviendo sus presupuestos hacia redes sociales y buscadores en internet.
Colombia no fue la excepción; solo en el primer semestre del año pasado, la inversión en publicidad digital creció 9,3%, según cifras de Sectorial.
En medio de esta tendencia, un grupo de jóvenes emprendedores paisas decidió atacar uno de los principales dolores del mercado: el alto costo, la complejidad técnica y el tiempo que exige montar campañas digitales efectivas.
