StartCo salta al exterior y revela que su primera edición internacional será en México este 2026

Este 16 y 17 de abril, Plaza Mayor albergará la séptima edición de StartCo, que reunirá a más de 350 startups de todo el mundo en Medellín. Previo a esta celebración, EL COLOMBIANO conoció que los creadores del evento darán este 2026 un salto internacional. Juan Gabriel Arboleda, CEO de StartCo, sostuvo que la capital antioqueña es uno de los lugares más ideales del mundo para la realización del evento por su combinación entre el sector público, privado y el interés creciente por la innovación. Le puede gustar: “Me sueño un StartCo con 50.000 asistentes y que dure tres días”, Gabriel Arboleda, CEO del evento de startups Además, anticipó uno de los movimientos más relevantes de la plataforma: su expansión internacional con una primera edición en Ciudad de México, lo que marca un hito para esta subasta de empresas de base tecnológica. A partir de este 2026, el evento tendrá una versión nacional en abril y otra en el exterior en noviembre.

StartCo nació en Medellín y luego de volver se celebrará por segundo año consecutivo en esta ciudad, ¿qué lo convenció?

“En este momento tenemos una articulación entre lo público y lo privado muy interesante en Medellín. No solo la ciudad le está apostando a tecnología, innovación y emprendimiento, sino que el gobierno local está totalmente sumado al tema de startups, inversión y crecimiento empresarial. Eso hace que Medellín tenga unas características muy importantes para la realización de StartCo. Además, la Alcaldía de Medellín junto con Ruta N son grandes aliados, le apuestan a que la inversión llegue y a que las startups crezcan. Entonces, es más fácil trabajar cuando todo está encaminado en ese sentido. Y también porque a la gente le gusta venir a Medellín; tenemos startups de Bogotá, Cali y de otros países”.

Juan Gabriel Arboleda, CEO de StartCo, anunció la expansión internacional del evento con su primera edición en Ciudad de México este año. FOTO: EL COLOMBIANO

¿Cuáles son las expectativas de crecimiento para este año?

“Creo que crece un poco el número de startups respecto al año pasado. Eran 340 y este año estamos apuntando a 350, pueden ser hasta 360 máximo. El número de asistentes también se mantiene: el año pasado fueron cerca de 13.000 y este año esperamos 14.000. No nos interesa duplicar cifras rápidamente, porque es un evento pago y queremos un público bien curado: empresarios, directivos y personas activas en la economía”.

¿Qué expectativa tienen en inversión?

“Un efecto StartCo puede durar hasta tres años. Hemos visto startups que reciben inversión años después del evento. Para esta edición esperamos movilizar unos 18 millones de dólares. Hemos sido muy estrictos: rechazamos más de 540 compañías para asegurar calidad y generar más negocios”.

¿Qué es lo diferente este año?

“Este año tenemos un tinte más internacional. ProChile viene por cuarto año con unas 20 compañías y otras adicionales. Por primera vez se suma Perú como país invitado con entre 15 y 20 startups. También hay una gran representación de México, especialmente porque vamos a tener una edición internacional allá. En total, cerca del 30% de las startups son internacionales.

Este año cambia totalmente la dinámica. Vamos a gamificar la inversión con ‘starcoins’, monedas virtuales para que los asistentes inviertan en startups. Las cinco más apoyadas irán a una final frente a fondos internacionales. Además, tendremos la zona Energy Tech con 20 compañías enfocadas en el futuro de la energía, incluyendo almacenamiento, descarbonización e IoT”.

¿Cómo está la participación de inversionistas?

“Tenemos unos 90 fondos de inversión convocados y entre el 80% y 90% son internacionales. Vienen de México, Centroamérica, Chile, Argentina, Brasil y algunos de Estados Unidos con foco en América Latina. Colombia ha mejorado, pero todavía la mayoría del capital viene de afuera”.

¿Por qué una startup debería asistir a StartCo?

“Es un espacio para startups desde pre-seed hasta serie A que ya tengan tracción. Es donde converge el ecosistema de negocios más importante en etapa temprana. Están grandes corporativos como Bancolombia, Confama, Claro Empresas, Amazon Web Services, Oracle, entre otros, que buscan hacer negocios. También están los fondos de inversión, ángeles inversionistas y bancos que ofrecen financiación. Además, llevamos más de 50 aliados entre aceleradoras, incubadoras y gremios”.

Las tasas de interés están escalando otra vez ¿Cómo afectan las tasas de interés al ecosistema?

“Lo que más mueve es la tasa internacional, porque mucho del capital viene de afuera. Las tasas altas pueden perjudicar el venture capital, porque a un fondo le puede resultar más atractivo un CDT. Para la startup puede ser mejor levantar inversión que endeudarse, pero los fondos sí se ven afectados. Aun así, el mercado ha madurado y hoy vemos compañías más estructuradas que atraen capital”.

¿StartCo es solo para startups?

“No. También es un espacio para entender el futuro. Puedes ver en qué están trabajando las startups y las grandes compañías en tecnología, especialmente en inteligencia artificial. Además, tenemos speakers para aprender e inspirarnos”.

De hecho, tendrán invitados muy interesantes que visitarán por primera vez Medellín, ¿quiénes serán los principales?

“Nos acompaña Gunther Steiner, exdirector de Haas en Fórmula 1, que hablará sobre la similitud entre manejar un equipo de Fórmula 1 y una startup. También estarán Hernán Corral de Pomelo, Dusko Keles de Hapi, Moishe Mana y Andrey Golfeto de Nvidia para hablar de inteligencia artificial”.

¿Cuáles son los planes de expansión de StartCo?

“Este año vamos a hacer la primera edición internacional en noviembre en Ciudad de México. Será un evento de dos días con unas 100 o 120 startups. La idea es tener siempre una edición en Colombia en abril y otra internacional en noviembre. Es un riesgo, pero creemos que hay mucho apetito por ese mercado”.

¿Por qué empezarán la expansión internacional en México?

“Porque es un mercado muy bueno para nosotros, es un mercado grande, es un país de casi 140 millones de habitantes, solo en Ciudad de México son 22 millones de habitantes. Es uno de los países con mejor PIB per cápita de toda América Latina y hay un conglomerado de compañías gigantes. Y no solo eso, sino que hay mucho fondos de inversión de venture capital en México.

¿Qué tendencias están marcando las startups?