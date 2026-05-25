Juez envió a la cárcel a la influencer Valentina Mor mientras cursa investigación por hurto agravado

Luego de haber sido capturada a finales de la semana pasada presuntamente por drogar y hurtar a extranjeros, un juez de control de garantías avaló la medida de aseguramiento en centro carcelario contra Kelmaris Daniela Duno Angulo, más conocida como Valentina Mor.

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La aprehensión de esta joven se produjo el miércoles 20 de mayo y fue realizada por agentes de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (Meval) tras realizar una operación de registro en el barrio Laureles.

El allanamiento fue realizado por las autoridades dentro de una investigación que llevaban contra la creadora de contenido, quien estaría asociada a varios robos cometidos a turistas en la capital antioqueña y Cartagena.

Uno de estos casos sucedió el primero de mayo pasado. Ese día una patrulla de la Policía cogió a Duno Angulo con los documentos de un hombre estadounidense y plata en efectivo.

Según dijo en su momento el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, habría pruebas de que esta mujer utilizaba sustancias tóxicas para poner en estado de indefensión a sus presuntas víctimas.

Villa Mejía recordó que ella fue hallada también en otro operativo junto a un delincuente pedido en extradición y que fue capturado.

En el operativo del pasado jueves, al ser allanada una vivienda que fue arrendada a través de una aplicación de arriendo de cortas estancias, los uniformados encontraron elementos que habrían sido sustraídos a extranjeros.

Entre ellos había un millón de pesos en efectivo, 3.000 dólares, gafas y relojes de varias marcas.

En particular, las gafas serían de una de las víctimas que reportó un robo ante las autoridades.

De acuerdo con reportes que hacen parte del expediente, al parecer Valentina Mor departía con su víctima en el inmueble y aprovechó una ida de este al baño para apoderarse del dinero, tarjetas bancarias, tres relojes y otros objetos de valor que este tenía en la maleta y dentro de un armario.

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Duno Angulo, de 23 años, tendrá que responder ahora por el presunto hurto agravado, un delito que no aceptó en la audiencia de legalización de captura y control de garantías.