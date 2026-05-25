Uganda confirmó dos nuevos casos sospechosos de ébola vinculados al brote detectado en el Congo

El Ministerio de Sanidad de Uganda confirmó este lunes dos nuevos casos de ébola vinculados al brote declarado este mes en República Democrática del Congo (RDC), lo que eleva el número total de casos sospechosos en territorio ugandés a siete. “Los dos nuevos casos confirmados son trabajadores sanitarios ugandeses que trabajan en un centro de salud privado en Kampala. Ambos pacientes han sido ingresados en la unidad de tratamiento designada y están recibiendo atención médica”, indicó el director general del servicio de salud, Charles Olaro, en un comunicado recogido por el diario ‘Monitor’. Entérese: OMS eleva a 177 los muertos por ébola en República Democrática del Congo y declara riesgo “muy alto” en el país Las autoridades han informado de que todos los potenciales contactos de estos casos han sido “registrados para su seguimiento” y han instado a la población a informar “de inmediato” a su centro de salud más cercano ante síntomas compatibles con la enfermedad.

Esto se produce después de que el Ministerio de Sanidad confirmara durante el fin de semana otros tres casos, entre ellos un conductor y una trabajadora sanitarios que atendieron al primer caso confirmado en el país procedente de RDC, así como el de una mujer congoleña. Previamente, la cartera de Sanidad ugandesa informó de otro caso importado de RDC que, tras realizarse varias pruebas, acabó demostrado como negativo. Asimismo, las autoridades informaron de que otra persona murió, siendo sospechosa de tener la enfermedad. Le puede interesar: Entre seis y nueve meses se demoraría vacuna para último brote de ébola, dice la OMS El Gobierno de Uganda ha anunciado una batería de medidas para atajar el brote que incluyen la suspensión temporal todos los vuelos hacia y desde RDC a Uganda, un incremento de las patrullas fronterizas, así como la supensión temporal de todas las celebraciones culturales multitudinarias, entre otras.