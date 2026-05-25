Uganda confirmó dos nuevos casos sospechosos de ébola vinculados al brote detectado en el Congo

El Ministerio de Sanidad de Uganda confirmó este lunes dos nuevos casos de ébola vinculados al brote declarado este mes en República Democrática del Congo (RDC), lo que eleva el número total de casos sospechosos en territorio ugandés a siete.
“Los dos nuevos casos confirmados son trabajadores sanitarios ugandeses que trabajan en un centro de salud privado en Kampala. Ambos pacientes han sido ingresados en la unidad de tratamiento designada y están recibiendo atención médica”, indicó el director general del servicio de salud, Charles Olaro, en un comunicado recogido por el diario ‘Monitor’.
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Las autoridades han informado de que todos los potenciales contactos de estos casos han sido “registrados para su seguimiento” y han instado a la población a informar “de inmediato” a su centro de salud más cercano ante síntomas compatibles con la enfermedad.