Videos | Derrumbe de edificio en construcción de 9 pisos dejó cuatro muertos y unos 17 desaparecidos

El derrumbe de un edificio en construcción cerca de la capital de Filipinas dejó cuatro muertos y más de una decena de desaparecidos, informaron las autoridades el lunes.
Dos obreros atrapados bajo los escombros, en Ángeles, al norte de la capital Manila, fueron hallados con vida después de que la estructura de nueve pisos cediera el domingo, golpeara un hotel cercano y matara a un huésped de origen malasio.
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Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de rescate, ambos murieron. “El primero de los dos fue sacado con vida, pero lamentablemente su cuerpo no resistió y no sobrevivió. Los médicos no pudieron reanimarlo”, declaró a la AFP la portavoz regional de la oficina de bomberos, Maria Leah Sajili.