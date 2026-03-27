El “Game Over” del ahorro: Sony anunció un fuerte aumento global en los precios de la PS5

El gigante japonés de entretenimiento Sony anunció este viernes 27 de marzo un aumento global en los precios de sus diferentes modelos de PlayStation 5 (PS5), el segundo en un año, a causa de las “presiones” que pesan sobre la economía mundial. Le puede interesar: Colombianos cada vez leen más en pantalla: formato digital representa casi 10 % de ventas de libros “Teniendo en cuenta las presiones persistentes que pesan sobre la economía mundial, decidimos aumentar los precios de la PS5, la PS5 Pro y del PlayStation Portal” en el mundo “a partir del 2 de abril”, señaló el grupo en un texto publicado en el blog PlayStation.

En Europa, las consolas serán vendidas 100 euros más caras, o sea, respectivamente 649,99 y 599,99 euros (unos 850 y 700 dólares, es decir, unos 3.122.500.85 y 2.571.471.29 pesos colombianos) para las versiones con y sin lector Blu-Ray, y 899,99 euros (aproximadamente mil dólares) para la versión Pro de la PS5, más poderosa. Serían 3.806.147.71 pesos colombianos aproximadamente. El PlayStation Portal, accesorio dotado con una pantalla para jugar a distancia a través de una conexión a internet, será vendido por su parte 30 euros más caro, a 249,99 euros (unos 290 dólares, es decir, 1,065,254.56 pesos colombianos).

Algunas de las versiones de la Play 5. FOTO: Sony

En Estados Unidos, el alza estará comprendida entre 100 y 150 dólares, según la versión de la consola, por lo que esta nueva subida ha generado una polémica a nivel mundial en la comunidad gamer. “Quedará muy caro”, “Y yo que ni la he comprado”, “¿Nos creen ricos o qué?” y “Si antes era caro, ahora sí que más” son algunos de los comentarios en redes sociales. “Estamos conscientes de que los cambios de precio tienen un impacto” en el bolsillo de los jugadores, reconoció el constructor japonés, justificando el alza como “una medida necesaria para continuar ofreciendo a los jugadores del mundo entero experiencias de juego innovadoras y de gran calidad”.

En Europa, la edición digital de la consola ya había conocido un alza de precios de 50 euros en abril de 2025, mientras que los modelos con y sin lector tuvieron alza en Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia. Se espera que esta subida se sienta en todos los continentes. Lanzada en 2020 y con más de 92 millones de unidades vendidas, la PlayStation 5 es una de las consolas más populares del mercado en la actualidad, compitiendo siempre contra Xbox y Nintendo. Según el blog PlayStation, “para México, Argentina, Chile, Colombia y Perú, los nuevos precios se actualizarán según el inventario de los minoristas”, o hasta que hayan agotado lo que tienen.

Pero las ventas han bajado a nivel mundial (-16% en volumen a un año para el trimestre octubre-diciembre), pese a la llegada, a fines de noviembre de 2024, de la PlayStation 5 Pro, destinada al mercado de alta gama. Para ingresar a la página oficial de PS, dele clic aquí. El grupo japonés, así como sus competidores, experimentan también una creciente escasez de chips —un elemento importante dentro de la composición de las consolas—, lo que hace subir los precios de esos componentes y reduce los márgenes.

Los precios aumentarán desde el 2 de abril de 2026. FOTO: Sony