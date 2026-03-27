El “Game Over” del ahorro: Sony anunció un fuerte aumento global en los precios de la PS5

El gigante japonés de entretenimiento Sony anunció este viernes 27 de marzo un aumento global en los precios de sus diferentes modelos de PlayStation 5 (PS5), el segundo en un año, a causa de las “presiones” que pesan sobre la economía mundial.
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“Teniendo en cuenta las presiones persistentes que pesan sobre la economía mundial, decidimos aumentar los precios de la PS5, la PS5 Pro y del PlayStation Portal” en el mundo “a partir del 2 de abril”, señaló el grupo en un texto publicado en el blog PlayStation.