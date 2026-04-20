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SIC sanciona a Bayer y a Comfenalco Quindío por sobreprecios de hasta 400% en medicamentos

Según la Superintendencia de Industria y Comercio, ambas empresas vendieron medicamentos por encima de los precios máximos regulados por el Gobierno Nacional. Las sanciones superan los $1.300 millones.

  • Según la entidad, estas prácticas afectan directamente los recursos del sistema de salud y limitan el acceso de los pacientes a tratamientos esenciales. Foto: Getty
    Según la entidad, estas prácticas afectan directamente los recursos del sistema de salud y limitan el acceso de los pacientes a tratamientos esenciales. Foto: Getty
El Colombiano
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hace 1 hora
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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso sanciones que superan los $1.379 millones a la farmacéutica Bayer S.A. y a la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Quindío, tras comprobar la venta de medicamentos por encima de los precios máximos regulados por el Gobierno Nacional.

Las decisiones fueron adoptadas mediante las resoluciones No. 18856 de 2026 y No. 16791 de 2026, en el marco de investigaciones independientes adelantadas por la Dirección de Investigaciones para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal.

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Según la entidad, estas prácticas afectan directamente los recursos del sistema de salud y limitan el acceso de los pacientes a tratamientos esenciales.

Sobrecostos de hasta 400% en medicamentos

En el caso de Comfenalco Quindío, la SIC evidenció que durante 2023 se comercializaron al menos 26 medicamentos con sobrecostos que alcanzaron hasta el 400% por encima del precio máximo permitido.

Entre los casos más representativos está el medicamento Ferinject, utilizado para tratar la anemia, cuyo precio máximo era de $82.752, pero fue vendido por $413.760.

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Asimismo, el medicamento Depo-Medrol, indicado para enfermedades como artritis, afecciones autoinmunes y pulmonares, tenía un precio regulado de $5.029 y fue comercializado por $23.425.

Bayer vendió anticonceptivo con sobreprecios de hasta 46%

Por su parte, la SIC comprobó que Bayer S.A. vendió el medicamento Neogynon, usado como anticonceptivo y en tratamientos hormonales, con sobreprecios entre 26,52% y 46,81%.

Estas irregularidades, según la autoridad, se registraron en al menos 83.525 unidades comercializadas entre octubre de 2022 y junio de 2023.

La Superintendencia enfatizó que exceder los precios regulados no es una falta menor, ya que impacta de forma directa la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Además, afecta el acceso oportuno de los pacientes, especialmente en tratamientos de uso frecuente, incluidos aquellos para enfermedades crónicas y terapias hormonales.

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La entidad anunció que continuará fortaleciendo las acciones de inspección y control en toda la cadena de comercialización, que incluye laboratorios, mayoristas, gestores farmacéuticos e instituciones prestadoras de salud.

Las decisiones corresponden a fallos de primera instancia, por lo que contra ellas proceden recursos de reposición y apelación.

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