Acolgen denuncia supuesto “hostigamiento institucional” tras investigación de la SIC a Enel, Celsia y AES

La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) reaccionó al anuncio de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de formular pliego de cargos contra Enel Colombia S.A. E.S.P., AES Colombia & Cía. S.C.A. E.S.P. y Celsia Colombia S.A. E.S.P., por una posible afectación a la libre competencia en el Mercado de Energía Mayorista. Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen y del Consejo Gremial, señaló que la decisión de la SIC no debe analizarse como un hecho aislado y aseguró que representa, según su posición, la continuidad de una serie de actuaciones que han generado presión sobre el sector generador durante los últimos años. Le puede gustar: El 50% de la Costa Caribe depende del gas de Canacol: Asoenergía alerta por impacto en precios y empleo “El anuncio realizado por la SIC sobre una investigación contra tres agentes generadores de energía no puede analizarse como un hecho aislado. Es el remate de cuatro años de hostigamiento institucional contra el sector generador”, señaló Gutiérrez.

Afectación de la confianza inversionista

La dirigente gremial aseguró que el sector energético ha enfrentado diferentes medidas y señalamientos que, en su opinión, han afectado la confianza de los inversionistas y las condiciones para operar en el mercado. Entre los aspectos mencionados por Gutiérrez están la imposición de cargas para sostener a un distribuidor intervenido y financieramente afectado, los cuestionamientos públicos contra las empresas generadoras, los cambios en las reglas de juego y lo que calificó como desconocimiento de la institucionalidad técnica y de la estructura del mercado eléctrico colombiano.

Según la presidenta de Acolgen, estas decisiones han debilitado las señales de inversión y aumentado los riesgos sobre el abastecimiento energético del país. “Después de debilitar las señales de inversión, deteriorar la confianza y agravar los riesgos de abastecimiento, ahora, a pocos días del cambio de Gobierno, la SIC y la Superintendencia de Servicios Públicos intensifican investigaciones y anuncios”, afirmó.

¿Por qué la SIC abrió investigación contra Enel, AES y Celsia?

La investigación de la SIC busca establecer si las tres compañías pudieron afectar la libre competencia mediante sus actuaciones en el Mercado de Energía Mayorista. Según la autoridad, existen indicios preliminares de que entre 2022 y 2025 las empresas habrían presentado ofertas de precio en la Bolsa de Energía que se alejaban del costo de oportunidad del recurso hídrico. La SIC señaló que dichas ofertas habrían sido elevadas pese a que las plantas relacionadas registraban niveles de almacenamiento de agua superiores al 90% de su capacidad útil de embalse. La entidad explicó que, de comprobarse estas conductas, podrían haber afectado la formación eficiente del precio de la energía, favorecer el ingreso de tecnologías con mayores costos relativos y generar señales de mercado que no reflejarían las condiciones reales de disponibilidad del recurso hídrico.

¿Qué pidió Acolgen frente al proceso de investigación?

Ante el anuncio de la SIC, Natalia Gutiérrez solicitó a la Procuraduría General de la Nación realizar un acompañamiento preventivo, integral y permanente sobre las actuaciones de las autoridades involucradas. El objetivo, según Acolgen, es garantizar la independencia técnica de las investigaciones, evitar una posible instrumentalización política y proteger principios como la presunción de inocencia, la imparcialidad y el debido proceso. “La vigilancia estatal es legítima; la persecución institucional y el prejuzgamiento público no lo son”, sentenció Gutiérrez. La SIC aclaró que la formulación de cargos no representa una sanción definitiva contra Enel Colombia, AES Colombia y Celsia Colombia.

Las compañías tendrán la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa dentro del proceso administrativo, mientras la autoridad continuará evaluando la información técnica, económica y documental recopilada. La entidad aseguró que su objetivo es proteger la libre competencia y garantizar mercados energéticos abiertos, eficientes y transparentes, con el propósito de evitar impactos negativos para consumidores y demás participantes del sistema eléctrico colombiano. Entérese: Alerta por El Niño: Acolgen pide encender desde ya las térmicas para evitar un apagón

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