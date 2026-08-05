Así va la puja por la Contraloría: estos son los candidatos y sus padrinos políticos

Durante la semana pasada, el Capitolio Nacional se convirtió en una vitrina de propuestas. Uno tras otro, los diez aspirantes a la Contraloría —la entidad con más responsabilidad sobre los recursos del Estado— se presentaron en Cámara y Senado para hablar de innovación y tecnología en el control fiscal, las contralorías territoriales, la crisis de la salud y los “elefantes blancos”. Todos prometieron ser el contralor que no se deja tocar por nadie.
Lo que no se escuchó en esos recintos fueron las polémicas que rodean a algunos de los candidatos más opcionados, que van desde denuncias de acoso, sombras políticas que los respaldan, y cercanías con figuras cuestionadas.
El próximo miércoles 12 de agosto, los 286 congresistas reunidos en pleno y en votación secreta decidirán quién ocupará el puesto por los próximos cuatro años. Entre los diez aspirantes, según las fuentes consultadas por este medio en el Legislativo, la contienda se ha ido decantando hacia un empate entre dos nombres: Andrés Castro y Jorge Eliécer Laverde.