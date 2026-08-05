Estados Unidos creó fuerza de tarea contra narcos del Hemisferio Occidental, ¿qué papel tendrá Colombia?

El Comando Sur de las Fuerzas Militares de Estados Unidos anunció la implementación de una nueva estrategia para contrarrestar a los carteles del narcotráfico, luego de los resultados cuestionables que dejó su intervención bélica en aguas internacionales del mar Caribe.
El general Francis L. Donovan anunció que la Operación Lanza del Sur, lanzada en septiembre de 2025, hará una transición hacia la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental.
“Ejerceremos una presión sistémica total sobre estas redes que amenazan a nuestra nación y a nuestros socios aquí, en nuestra región compartida. Y junto con la Coalición de las Américas contra los Carteles, las otras 18 naciones que respaldan este mismo esfuerzo, llevaremos la lucha directamente al enemigo”, afirmó Donovan.
El oficial reiteró que “la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental será el brazo ejecutor del Comando Sur de los EE.UU.”, aunque no detalló la mecánica de funcionamiento de esta iniciativa.