El mensaje de Vozinha que impactó en Chile: “En el fútbol no hay presión, la verdadera presión es no tener nada para comer”

Vozinha, arquero y una de las figuras de la sorprendente selección de Cabo Verde en el Mundial 2026, fue presentado el martes en Santiago como nuevo jugador de Colo Colo. En clarla con los medios de comunicación señaló que jugar en el club más ganador del fútbol chileno y actual líder del torneo local no generaba para él ninguna presión. “Para mí en el fútbol no hay presión. Siento que la presión es cuando estás enfermo, cuando alguien de tu familia está enfermo, o cuando no tienes algo para comer. En el fútbol hay mucha gente detrás, la afición quiere siempre lo mejor. Y todos los jugadores trabajamos en el día a día para estar bien y ayudar al club para conseguir los objetivos”, señaló.

El guardameta, de 40 años, llegó el domingo a Chile después de retrasar varios días su viaje por problemas personales. De hecho se especuló que podría cambiar de decisión y emigrar para Estados Unidos o Marruecos. Pero él mismo aclaró el motivo de su demora al país sudamericano. “El lunes viajé de Cabo Verde a Lisboa. El martes fui a la embajada de Chile para firmar la Visa. Ahí ya estaba todo claro”, empezó Vozinha diciendo sobre su acuerdo con Colo Colo. “Pero vivía en la ciudad de Chaves. De ahí me fui el 7 de mayo, porque el 9 de mayo empecé la preparación del Mundial. Allí tenía una casa, los contratos de luz y agua, y mi perro (Akyra) que lo estaban cuidando. Por eso pedí al Presidente unos días. Tenía que resolver mis situaciones personales”, explicó. Lea aquí: Se acabó el misterio: Vozinha llegó a Chile para fichar por Colo Colo Pese a arribar durante la noche, fue recibido por cientos de hinchas en el aeropuerto de Santiago, muchos de ellos con camisetas del club y entre cánticos de bienvenida. “Siempre creí que era jugador de equipo grande. Y cuando apareció Colo Colo, que es el equipo más grande de Chile, no hubo dudas”, dijo a la prensa el portero, que utilizará el dorsal 29.

El jugador firmó un acuerdo por seis meses, con la posibilidad de ampliarlo por un año. Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, tuvo una extraordinaria presentación mundialista en la fase de grupos contra selecciones campeonas del mundo como España y Uruguay. En los dieciseisavos de final se enfrentó a la Argentina de Messi y protagonizó una actuación sobresaliente, con intervenciones decisivas que mantuvieron con vida a Cabo Verde hasta el final, aunque la selección africana terminó cayendo por un agónico 3-2 en la prórroga. Le recomendamos leer: Vozinha enfrentará peculiar problema con Colo Colo: no podrá usar su apodo en Chile

Vozinha: de recolector de basura a brillar en el Mundial 2026

Al guardameta le costó forjarse una vida en el fútbol profesional. Llegó a trabajar como recolector de basura antes de iniciar una carrera profesional en 2007 en Cabo Verde. “La Copa del Mundo es la mejor competición de fútbol del mundo. Sabía que el Mundial podía traer muchas cosas grandes para mí”, agregó el guardameta. Originario de un país con poco más de medio millón de habitantes, Vozinha jugó la pasada temporada con el modesto GD Chaves de la segunda división de Portugal, una actividad que alternaba dando clases de voleibol playa. Siga leyendo: ¿Qué pasó con Vozinha? En Chile lo esperan y en Marruecos dicen que llegaría a esa Liga Su rendimiento en el Mundial de Norteamérica lo convirtió en una figura de alcance internacional y disparó su popularidad en redes sociales, donde su cuenta de Instagram pasó de unos 50.000 seguidores a más de 29 millones. “Estamos muy contentos de que Colo Colo esté en todas las páginas deportivas del mundo. Hemos puesto en la órbita mundial no solo al club, sino a la liga chilena”, comentó Aníbal Mosa, presidente de la institución.

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