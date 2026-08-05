El mensaje de Vozinha que impactó en Chile: “En el fútbol no hay presión, la verdadera presión es no tener nada para comer”

Vozinha, arquero y una de las figuras de la sorprendente selección de Cabo Verde en el Mundial 2026, fue presentado el martes en Santiago como nuevo jugador de Colo Colo.
En clarla con los medios de comunicación señaló que jugar en el club más ganador del fútbol chileno y actual líder del torneo local no generaba para él ninguna presión.
“Para mí en el fútbol no hay presión. Siento que la presión es cuando estás enfermo, cuando alguien de tu familia está enfermo, o cuando no tienes algo para comer. En el fútbol hay mucha gente detrás, la afición quiere siempre lo mejor. Y todos los jugadores trabajamos en el día a día para estar bien y ayudar al club para conseguir los objetivos”, señaló.