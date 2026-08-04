$100 millones por mil votos: así fue la propuesta indecente de auxiliar de Registraduría a candidata al Senado

Un funcionario de la Registraduría Nacional del Estado Civil fue imputado con un cargo de corrupción porque, según la investigación de la Fiscalía, le pidió $100 millones a una candidata al Senado para sumarle votos de manera irregular en los comicios.

Según el reporte del ente acusador, el imputado es Jairo Winston Mendoza Soto, quien laboraba como auxiliar administrativo en la sede de la Registraduría de Montería para el momento de los hechos, durante las pasadas elecciones legislativas de marzo de 2026.

En las audiencias de control de garantías, la fiscal del caso expuso que el 25 de febrero el funcionario llamó por teléfono a Ana Cristina Muñoz, candidata al Senado por el denominado Frente Amplio.

“Ese mismo día se concretó una reunión en la residencia de Winston Mendoza. En dicho encuentro, abusando de sus funciones y del poder que le confiere su cargo en el órgano electoral, le solicitó de manera directa a la candidata la suma de $100 millones de pesos”, declaró la acusadora.

Y agregó que “a cambio de esta dádiva, prometió garantizarle mil sufragios a su favor en la contienda electoral”. Esto implica que, por cada voto, la política terminaría pagando $100.000 pesos.

El 5 de marzo siguiente, a tres días de las elecciones, hubo una segunda reunión en una cafetería, en la cual el auxiliar de la Registraduría volvió a realizar la oferta.

En aquel entonces, Ana Muñoz se presentaba como “la candidata de los campesinos”, comprometiéndose a dignificar el trabajo rural en el Congreso.