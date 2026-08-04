María Fernanda Cabal revela por qué no llegó al gabinete de Abelardo de la Espriella y anuncia su candidatura para 2030

La senadora María Fernanda Cabal reveló detalles sobre su futuro político y explicó las razones por las que no hará parte del gabinete del presidente electo Abelardo de la Espriella, en medio del debate interno que atraviesa el Centro Democrático sobre el rumbo que tomará la colectividad en los próximos años. Durante una entrevista en el programa Tarde pero llego, de La FM, la congresista aseguró que el mandatario electo decidió no incluirla en su equipo de Gobierno debido a que busca que sus ministros no tengan una agenda política mientras ejercen sus funciones. “No quisieron que yo estuviera en el gabinete y él mandó un mensaje que yo lo entendí y es que no quiere que sus ministros hagan política y yo no voy a dejar de hacer política”, afirmó Cabal. La senadora explicó que aceptar un cargo dentro del Ejecutivo habría significado apartarse del proyecto político que viene construyendo y que, según dijo, tiene como principal objetivo disputar la Presidencia de la República en 2030.

La senadora María Fernanda Cabal afirmó que continuará fortaleciendo su proyecto político y respaldó al Gobierno de Abelardo de la Espriella, aunque advirtió que uno de sus mayores retos será la relación con el Congreso. FOTO: Colprensa.

“Si entro a un gobierno ahora, me tocaría dejar de lado todo el propósito que tengo”, manifestó. Cabal fue enfática en que mantiene su intención de aspirar a la Casa de Nariño y aseguró que continuará fortaleciendo su liderazgo dentro de los sectores de derecha del país. “Yo quiero y deseo ser presidente en el 2030. No me dejaron hace cuatro años, no me dejaron ahora competir. Yo quiero seguir porque soy coherente y tengo la razón”, señaló. Conozca: Cabal desafía a Uribe y a Paloma para abrirle paso a su nuevo partido. ¿Qué hay detrás de esa pelea? Aunque no hará parte del nuevo Gobierno, la senadora afirmó que espera que la administración de Abelardo de la Espriella tenga éxito y respaldó los nombres que hasta ahora han sido anunciados para integrar el gabinete. “Quiero que le vaya bien a Abelardo. Hizo una campaña como outsider magistral. Su gabinete es bueno, yo no tengo quejas”, expresó. Sin embargo, advirtió que uno de los principales desafíos del próximo Ejecutivo será construir una relación estable con el Congreso de la República, debido a la necesidad de conseguir apoyos para impulsar sus proyectos.

“La dificultad más grande que va a tener va a ser el manejo del Congreso. No es fácil para ninguno”, afirmó. Durante la conversación, Cabal también se refirió a la discusión interna del Centro Democrático luego de las declaraciones de la senadora Paloma Valencia sobre la identidad ideológica del partido. Según Cabal, negar que la colectividad representa una corriente de derecha podría generar distancia con parte de su electorado. “Si ahora anuncian que no son de derecha como si fuera una enfermedad, se están equivocando”, sostuvo. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La congresista aseguró que continuará recorriendo el país y consolidando su proyecto político con miras a las próximas elecciones presidenciales, mientras el Centro Democrático define su papel dentro del nuevo escenario político nacional.

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