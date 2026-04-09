Ofensiva de la SIC tras regreso de Cielo Rusinque: cuatro empresas están bajo la lupa

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) apretó el acelerador en sus labores de vigilancia y control esta semana, coincidiendo con el regreso de Cielo Rusinque a la cabeza de la entidad, un movimiento que no ha estado exento de controversia jurídica y política. Podría interesarle: La SIC formula pliego de cargos contra D1 por 13.000 quejas de clientes por fallas electrónicas y hasta productos vencidos El retorno de la funcionaria se dio apenas semanas después de que el Consejo de Estado anulara su primer nombramiento por no cumplir con los requisitos de experiencia y formación académica exigidos para el cargo. Sin embargo, en una maniobra administrativa, el Gobierno Nacional modificó los requisitos mínimos para los superintendentes a través de un decreto, permitiendo que Rusinque volviera a liderar la SIC. Tras su posesión, la entidad desplegó una ofensiva administrativa que tocó fibras sensibles en sectores clave como las telecomunicaciones, el comercio minorista y las plataformas digitales. Esta semana, Movistar, Rappi y D1 han recibido sanciones o pliegos de cargos que suman miles de millones de pesos. La dinámica sugiere que la hoja de ruta de la “nueva” administración será el uso riguroso de la facultad sancionatoria para dar golpes de opinión y corregir prácticas que, a juicio de la superintendente, vulneran a los consumidores.

¿Por qué la SIC formuló pliego de cargos a Movistar?

Las operadoras de telefonía e internet han sido históricamente el sector con mayor volumen de quejas, y justo el jueves la entidad puso el foco sobre Movistar, al formular un pliego de cargos tras recibir múltiples denuncias de ciudadanos que reportaron facturaciones por servicios que nunca solicitaron. La investigación busca determinar si la empresa impuso cobros por equipos repetidores de WiFi, denominados “Baseport”, sin el consentimiento previo y expreso de sus clientes. Encuentre: SIC impone millonaria multa a Rappi por fallas en servicio, cobros indebidos y publicidad engañosa La gravedad de este proceso radica en la presunta vulneración del derecho a la libre elección. Según los hallazgos preliminares de la superintendencia, los cobros sorpresa se habrían efectuado entre agosto de 2020 y mayo de 2024, lo que sugiere una práctica sostenida en el tiempo. La SIC advirtió que, de hallarse responsable, el operador podría enfrentar multas de hasta 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada infracción.

Rappi y Stark Gym están bajo la lupa de la SIC

La plataforma de domicilios Rappi recibió uno de los golpes financieros más contundentes de esta semana. La SIC le impuso una multa de $4.003 millones tras evidenciar fallas críticas en la atención al cliente y publicidad engañosa. Entre los hallazgos más graves destaca el cobro automático de membresías como Rappi Prime y Rappi Pro sin autorización de los usuarios. Además, la entidad verificó que el servicio “Turbo”, que prometía entregas en 10 minutos, incumplía sistemáticamente estos tiempos. La reincidencia de la compañía, con tres sanciones previas en los últimos cinco años, fue un factor determinante para elevar el monto de la penalidad. Lea más: Cielo Rusinque vuelve a ser la superintendente de Industria y Comercio, a pesar de que Consejo de Estado la sacó del cargo En la misma línea de protección publicitaria, la cadena de gimnasios Stark Smart Gym fue multada con $285 millones. En este caso, la SIC encontró que la empresa promocionaba planes con información incompleta, omitiendo vigencias y condiciones de acceso. Además, la investigación reveló que los contratos contenían cláusulas abusivas que limitaban el derecho de los usuarios a solicitar devoluciones o suspender sus planes de entrenamiento. Esta medida hace parte de una vigilancia más amplia al sector de bienestar, donde las sanciones totales ya superan los $915 millones tras incluir a otros competidores del mercado.

Las razones de la SIC para formular pliego de cargos a Tiendas D1