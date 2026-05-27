Oura prepara salida a bolsa tras vender 5,5 millones de anillos inteligentes, ¿cuánto valen en Colombia?

La empresa tecnológica Oura Health, fabricante del anillo inteligente Oura Ring, presentó de manera confidencial documentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) para avanzar en una futura oferta pública inicial (OPV).
La compañía planea debutar en bolsa antes de finalizar este año, en medio de un renovado impulso de las empresas tecnológicas por regresar al mercado bursátil estadounidense, según información de Bloomberg.
Según trascendió, la operación está siendo estructurada junto a entidades financieras como Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan, Allen & Co. y Jefferies Financial Group.
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Aunque la empresa no entregó declaraciones oficiales sobre el proceso, la presentación ante la SEC confirma que la firma comenzó formalmente los preparativos para cotizar en Wall Street.
Los anillos inteligentes de esa empresa cuentan con mercado en más de 40 países, incluyendo Estados Unidos, gran parte de Europa, Australia, Japón y recientemente México.
En Colombia estos anillos se comercializan en grandes almacenes de cadena como Falabella, donde alcanzan precios entre $1,69 millones y $2,42 millones.