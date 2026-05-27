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Oura prepara salida a bolsa tras vender 5,5 millones de anillos inteligentes, ¿cuánto valen en Colombia?

Oura alista su oferta pública inicial en Estados Unidos tras alcanzar una valoración de US$11.000 millones y proyectar ingresos por US$1.500 millones este año.

  • Oura busca llegar a Wall Street tras consolidarse como una de las empresas de tecnología portátil de mayor crecimiento reciente. FOTO FALABELLA.
    Oura busca llegar a Wall Street tras consolidarse como una de las empresas de tecnología portátil de mayor crecimiento reciente. FOTO FALABELLA.
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 3 horas
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La empresa tecnológica Oura Health, fabricante del anillo inteligente Oura Ring, presentó de manera confidencial documentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) para avanzar en una futura oferta pública inicial (OPV).

La compañía planea debutar en bolsa antes de finalizar este año, en medio de un renovado impulso de las empresas tecnológicas por regresar al mercado bursátil estadounidense, según información de Bloomberg.

Según trascendió, la operación está siendo estructurada junto a entidades financieras como Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan, Allen & Co. y Jefferies Financial Group.

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Aunque la empresa no entregó declaraciones oficiales sobre el proceso, la presentación ante la SEC confirma que la firma comenzó formalmente los preparativos para cotizar en Wall Street.

Los anillos inteligentes de esa empresa cuentan con mercado en más de 40 países, incluyendo Estados Unidos, gran parte de Europa, Australia, Japón y recientemente México.

En Colombia estos anillos se comercializan en grandes almacenes de cadena como Falabella, donde alcanzan precios entre $1,69 millones y $2,42 millones.

¿Por qué la salida a bolsa de Oura es relevante?

El posible debut bursátil de Oura podría convertirse en una de las mayores ofertas públicas iniciales recientes dentro del mercado de dispositivos portátiles de consumo.

La empresa alcanzó una valoración de US$11.000 millones en septiembre del año pasado luego de completar una ronda de financiación Serie E por US$875 millones.

Además, un eventual estreno exitoso en bolsa la posicionaría entre las mayores salidas bursátiles del sector desde la OPV de Peloton en 2019 y la de Fitbit en 2015. Actualmente, la valoración esperada para la compañía ronda los US$8.100 millones.

¿Cuánto ha crecido el negocio de Oura?

Tom Hale, director ejecutivo de Oura Health, aseguró en septiembre pasado que la compañía proyecta alcanzar ingresos por US$1.500 millones durante 2026, una cifra que triplicaría los US$500 millones reportados en 2024.

El crecimiento también se refleja en las ventas de sus dispositivos. La empresa informó que ya comercializó 5,5 millones de anillos inteligentes desde su fundación, más del doble frente a los 2,5 millones reportados hasta mediados de 2024.

Oura fue fundada en 2013 y actualmente tiene oficinas principales en San Francisco y Finlandia. El producto insignia de la compañía es un anillo inteligente enfocado en monitoreo de salud y actividad física.

Los dispositivos se sincronizan con aplicaciones móviles compatibles con iPhone y Android, permitiendo recopilar información relacionada con sueño, actividad física y bienestar general.

Aunque el segmento de anillos inteligentes todavía representa una pequeña porción del mercado global de dispositivos portátiles, la demanda ha comenzado a crecer rápidamente frente a alternativas tradicionales como los relojes inteligentes.

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Oura se suma al boom de salidas a bolsa tecnológicas

La presentación confidencial de Oura ocurre en una semana marcada por nuevas solicitudes de salida a bolsa dentro del sector tecnológico estadounidense.

SpaceX, compañía de Elon Musk, publicó esta semana su prospecto para salir al mercado bursátil, mientras que OpenAI, desarrolladora de ChatGPT, también prepara una presentación confidencial en las próximas semanas.

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El movimiento refleja una recuperación del apetito de inversionistas por empresas tecnológicas de alto crecimiento, especialmente aquellas vinculadas con inteligencia artificial, salud digital y dispositivos conectados.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué es Oura y por qué está en tendencia en tecnología?
Oura Health es una empresa de tecnología wearable conocida por su Oura Ring, un anillo inteligente que mide sueño, salud y actividad física. Está en tendencia por su rápido crecimiento y su posible salida a bolsa en Estados Unidos.
¿Cuánto cuesta el Oura Ring en Colombia y dónde se compra?
En Colombia, el Oura Ring se vende principalmente en tiendas como Falabella y cuesta entre $1,69 millones y $2,42 millone s, dependiendo del modelo. Es un dispositivo importado de gama alta dentro de los wearables de salud.
¿Por qué Oura quiere salir a la bolsa?
La empresa busca realizar una IPO en Estados Unidos para financiar expansión global, aumentar su valoración y competir en el mercado de dispositivos inteligentes de salud, donde ya tiene más de 5,5 millones de unidades vendidas.

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