Oura prepara salida a bolsa tras vender 5,5 millones de anillos inteligentes, ¿cuánto valen en Colombia?

La empresa tecnológica Oura Health, fabricante del anillo inteligente Oura Ring, presentó de manera confidencial documentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) para avanzar en una futura oferta pública inicial (OPV). La compañía planea debutar en bolsa antes de finalizar este año, en medio de un renovado impulso de las empresas tecnológicas por regresar al mercado bursátil estadounidense, según información de Bloomberg. Según trascendió, la operación está siendo estructurada junto a entidades financieras como Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan, Allen & Co. y Jefferies Financial Group. Le puede gustar: Consejo Gremial pide suspender el impuesto al patrimonio para evitar que “miles de empresas terminen quebrando” Aunque la empresa no entregó declaraciones oficiales sobre el proceso, la presentación ante la SEC confirma que la firma comenzó formalmente los preparativos para cotizar en Wall Street. Los anillos inteligentes de esa empresa cuentan con mercado en más de 40 países, incluyendo Estados Unidos, gran parte de Europa, Australia, Japón y recientemente México. En Colombia estos anillos se comercializan en grandes almacenes de cadena como Falabella, donde alcanzan precios entre $1,69 millones y $2,42 millones.

¿Por qué la salida a bolsa de Oura es relevante?

El posible debut bursátil de Oura podría convertirse en una de las mayores ofertas públicas iniciales recientes dentro del mercado de dispositivos portátiles de consumo. La empresa alcanzó una valoración de US$11.000 millones en septiembre del año pasado luego de completar una ronda de financiación Serie E por US$875 millones. Además, un eventual estreno exitoso en bolsa la posicionaría entre las mayores salidas bursátiles del sector desde la OPV de Peloton en 2019 y la de Fitbit en 2015. Actualmente, la valoración esperada para la compañía ronda los US$8.100 millones.

¿Cuánto ha crecido el negocio de Oura?

Tom Hale, director ejecutivo de Oura Health, aseguró en septiembre pasado que la compañía proyecta alcanzar ingresos por US$1.500 millones durante 2026, una cifra que triplicaría los US$500 millones reportados en 2024. El crecimiento también se refleja en las ventas de sus dispositivos. La empresa informó que ya comercializó 5,5 millones de anillos inteligentes desde su fundación, más del doble frente a los 2,5 millones reportados hasta mediados de 2024. Oura fue fundada en 2013 y actualmente tiene oficinas principales en San Francisco y Finlandia. El producto insignia de la compañía es un anillo inteligente enfocado en monitoreo de salud y actividad física. Los dispositivos se sincronizan con aplicaciones móviles compatibles con iPhone y Android, permitiendo recopilar información relacionada con sueño, actividad física y bienestar general. Aunque el segmento de anillos inteligentes todavía representa una pequeña porción del mercado global de dispositivos portátiles, la demanda ha comenzado a crecer rápidamente frente a alternativas tradicionales como los relojes inteligentes. Conozca: Así funciona el “ChatGPT de la genética” que podría acelerar la investigación de nuevos tratamientos para enfermedades

Oura se suma al boom de salidas a bolsa tecnológicas

La presentación confidencial de Oura ocurre en una semana marcada por nuevas solicitudes de salida a bolsa dentro del sector tecnológico estadounidense. SpaceX, compañía de Elon Musk, publicó esta semana su prospecto para salir al mercado bursátil, mientras que OpenAI, desarrolladora de ChatGPT, también prepara una presentación confidencial en las próximas semanas. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El movimiento refleja una recuperación del apetito de inversionistas por empresas tecnológicas de alto crecimiento, especialmente aquellas vinculadas con inteligencia artificial, salud digital y dispositivos conectados. Entérese: Durante Gobierno Petro la Dian creó 10.000 nuevos puestos, pero el recaudo se estancó

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