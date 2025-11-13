La SIC aprueba salida de Shell de proyectos de gas en Colombia y Ecopetrol queda con el control total

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) autorizó que la compañía británica Shell transfiera a Ecopetrol el 50% de participación que mantenía en tres contratos costa afuera (offshore) de exploración de gas natural. Con esta aprobación, la petrolera colombiana asumirá el control total de los contratos COL-5, Purple Angel y Fuerte Sur, ubicados en el mar Caribe. En contexto: Shell deja la exploración costa afuera en Colombia y vende a Ecopetrol sus contratos de gas en el Caribe La decisión de Shell de retirarse del proyecto se produjo luego de que sus intentos de vender la participación a un tercero resultaran infructuosos. Ante ello, la compañía optó por ceder su parte a Ecopetrol, titular del otro 50%, a título gratuito, conforme a lo estipulado en el Acuerdo de Operación Conjunta suscrito entre ambas empresas.

SIC concluye que la operación no afecta la competencia

Según el documento radicado bajo el número 25–398604 del 19 de agosto de 2025, conocido por EL COLOMBIANO, la SIC evaluó la transacción y concluyó que la operación no genera una restricción indebida de la competencia, por lo que no amerita objeción ni condicionamiento. En consecuencia, la entidad dio por terminado el trámite administrativo.

Ecopetrol mantiene el 100% del mercado offshore

En su análisis, la Superintendencia determinó que la operación no modifica la estructura competitiva del mercado de gas natural, dado que Shell no participa actualmente en la producción del recurso. Por tanto, la cesión de su participación a Ecopetrol no implica un traslado de producción ni un cambio en las cuotas de mercado existentes. Puede leer: ¡Histórico! Asamblea extraordinaria de Ecopetrol aprueba la entrada de un trabajador a la junta directiva De acuerdo con la entidad, Ecopetrol y su filial Hocol S.A. mantendrán una participación del 80,74% en el mercado nacional de producción de gas natural —que abarca tanto la producción continental como la costa afuera— y del 100% en el segmento offshore. Aunque estas participaciones son elevadas, la SIC aclaró que la operación no altera esta condición ni genera efectos inmediatos sobre la competencia.

La operación no impacta precios ni oferta de gas natural

Además, dado que los contratos objeto de cesión se encuentran en fase de exploración y aún no cuentan con planeación de comercialidad, la operación no tiene impacto actual en la oferta, la demanda o los precios del mercado mayorista de gas natural. Al evaluar posibles efectos futuros, la Superintendencia estimó que la participación de Ecopetrol podría aumentar levemente de 20,69% a 21,77%, lo que evidencia que el impacto potencial sobre la estructura y competencia del mercado sería mínimo.

Ecopetrol refuerza su apuesta por el gas en el Caribe colombiano