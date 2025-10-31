Reconocida plataforma asiática de compras en línea cierra operaciones en Colombia, ¿qué pasará con sus pedidos?

En las últimas horas se oficializó el cierre de operaciones en Colombia de una de las plataformas asiáticas dedicada al comercio de varios artículos.

Se trata del gigante proveniente de Singapur, Shopee, que a partir de las 11:59 p. m. del día jueves, 30 de octubre informó sobre el cierre definitivo en el país. El anuncio lo hizo a través de su sitio oficial.

Aunque no hay un comunicado explicando las razones de la decisión, se ha recordado que desde el 2022 la tienda en línea ha buscado el repliegue de actividades por pérdidas económicas.

Inclusive, ya en países como Chile, Argentina y México ya se había tomado esta medida en donde una causante fue la caída de ingresos de la matriz Sea Ltd por sus videojuegos.