Shein evita veto en Francia y es investigada por la UE por venta de muñecas sexuales con aspecto infantil

La Unión Europea abrió este martes una investigación formal contra el sitio web de comercio electrónico Shein, tras detectar que su catálogo incluía armas y muñecas sexuales con apariencia infantil.
De acuerdo con la Comisión Europea, el proceso no solo responde a la comercialización de productos ilegales, sino también a los posibles “aspectos adictivos” de la plataforma, fundada en China y con sede en Singapur, así como a la falta de transparencia del algoritmo que utiliza para recomendar artículos a los usuarios.
Si la investigación confirma las infracciones, la compañía habría vulnerado la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), lo que podría derivar en sanciones de hasta el 6% de su facturación anual.