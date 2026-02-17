x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Shein evita veto en Francia y es investigada por la UE por venta de muñecas sexuales con aspecto infantil

La plataforma china enfrenta posibles infracciones a la Ley de Servicios Digitales y advierte sanciones millonarias contra la plataforma de comercio electrónico. Aquí los detalles.

  • Shein es investigado por vender productos prohibidos. FOTO GETTY.
    Shein es investigado por vender productos prohibidos. FOTO GETTY.
Agencia AFP
hace 2 horas
bookmark

La Unión Europea abrió este martes una investigación formal contra el sitio web de comercio electrónico Shein, tras detectar que su catálogo incluía armas y muñecas sexuales con apariencia infantil.

De acuerdo con la Comisión Europea, el proceso no solo responde a la comercialización de productos ilegales, sino también a los posibles “aspectos adictivos” de la plataforma, fundada en China y con sede en Singapur, así como a la falta de transparencia del algoritmo que utiliza para recomendar artículos a los usuarios.

Si la investigación confirma las infracciones, la compañía habría vulnerado la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), lo que podría derivar en sanciones de hasta el 6% de su facturación anual.

Qué exige la Ley de Servicios Digitales a plataformas como Shein

La DSA obliga a las plataformas en línea a adoptar medidas para proteger a los usuarios frente a contenidos y productos ilegales o peligrosos. Además, las compañías de mayor tamaño, categoría en la que se encuentra Shein, están sujetas a reglas más estrictas y controles reforzados.

Entérese: Shein, el gigante chino de la moda, aterriza en Colombia para revolucionar el comercio electrónico

“En la UE, los productos ilegales están prohibidos a la venta, ya sea en una tienda o en línea”, subrayó la vicepresidenta de la Comisión encargada de asuntos digitales, Henna Virkkunen. La funcionaria agregó que la DSA “protege a los consumidores, vela por su bienestar y les proporciona información sobre los algoritmos con los que interactúan”.

La legislación europea ha sido objeto de críticas por parte de Estados Unidos, que en reiteradas ocasiones ha señalado que podría socavar la libertad de expresión y afectar de manera especial a empresas extranjeras.

Respuesta de Shein y medidas adoptadas

En declaraciones a la Agence France-Presse (AFP), un portavoz de Shein afirmó: “Compartimos el objetivo de la Comisión de conseguir un entorno en línea seguro y fiable y seguiremos contribuyendo de forma constructiva a este procedimiento”.

El vocero añadió que, tras los problemas identificados el año pasado, la compañía mejoró sus herramientas de detección de productos ilegales y aceleró la implementación de medidas de protección adicionales sobre artículos prohibidos para menores de edad.

Tribunal francés rechaza suspensión de Shein en Francia

En paralelo, un tribunal francés rechazó la petición del Estado de suspender el sitio de Shein en Francia por considerarla “desproporcionada”, después de que la empresa retirara los productos ilícitos ofrecidos en su plataforma.

Las autoridades habían solicitado bloquear durante tres meses la web de esta firma de moda ultrarrápida tras detectar la venta de armas, medicamentos prohibidos y muñecas sexuales con apariencia infantil. Sin embargo, el tribunal judicial de París reconoció un “grave perjuicio al orden público”, pero concluyó que la comercialización de estos artículos fue “puntual” y que la empresa ya los había retirado.

Aun así, la corte emitió una instrucción para que Shein no reanude la venta de “productos sexuales que puedan constituir contenido pornográfico” sin implementar mecanismos de verificación de edad.

El gobierno francés anunció que apelará la decisión. En un comunicado enviado a la AFP, indicó que el tribunal “no quiso ordenar medidas para evitar la puesta a la venta de muñecas pedopornográficas, armas de categoría A y medicamentos”. Añadió que, “convencido del riesgo sistémico del modelo vinculado a Shein, y a petición del primer ministro, el gobierno apelará esta decisión en los próximos días”.

Las autoridades también pidieron que la plataforma solo pueda reabrir si aplica medidas que impidan la repetición de las infracciones.

Facturación y beneficios de Shein bajo la lupa

La investigación se produce en un momento de sólido desempeño financiero para la compañía. La previsión de 2.000 millones de dólares de beneficio neto para este año sugiere que las ganancias podrían casi duplicarse frente a los 1.100 millones de dólares anunciados el año pasado.

Shein se apoya en un primer trimestre fuerte, en el que el beneficio neto superó los 400 millones de dólares y los ingresos alcanzaron casi 10.000 millones de dólares.

El avance del caso en Bruselas y la apelación en Francia mantienen a la empresa bajo escrutinio regulatorio en Europa, mientras continúa su expansión y consolida resultados financieros en crecimiento.

Le puede gustar: Temu, la plataforma china que desafía con precios bajos en Colombia, responde a las críticas

Temas recomendados

Economía
Internacional
Unión Europea
comercio electrónico
Shein
Europa
Unión Europea
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida