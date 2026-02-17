Shein evita veto en Francia y es investigada por la UE por venta de muñecas sexuales con aspecto infantil

La Unión Europea abrió este martes una investigación formal contra el sitio web de comercio electrónico Shein, tras detectar que su catálogo incluía armas y muñecas sexuales con apariencia infantil. De acuerdo con la Comisión Europea, el proceso no solo responde a la comercialización de productos ilegales, sino también a los posibles “aspectos adictivos” de la plataforma, fundada en China y con sede en Singapur, así como a la falta de transparencia del algoritmo que utiliza para recomendar artículos a los usuarios. Si la investigación confirma las infracciones, la compañía habría vulnerado la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), lo que podría derivar en sanciones de hasta el 6% de su facturación anual.

Qué exige la Ley de Servicios Digitales a plataformas como Shein

La DSA obliga a las plataformas en línea a adoptar medidas para proteger a los usuarios frente a contenidos y productos ilegales o peligrosos. Además, las compañías de mayor tamaño, categoría en la que se encuentra Shein, están sujetas a reglas más estrictas y controles reforzados. Entérese: Shein, el gigante chino de la moda, aterriza en Colombia para revolucionar el comercio electrónico “En la UE, los productos ilegales están prohibidos a la venta, ya sea en una tienda o en línea”, subrayó la vicepresidenta de la Comisión encargada de asuntos digitales, Henna Virkkunen. La funcionaria agregó que la DSA “protege a los consumidores, vela por su bienestar y les proporciona información sobre los algoritmos con los que interactúan”. La legislación europea ha sido objeto de críticas por parte de Estados Unidos, que en reiteradas ocasiones ha señalado que podría socavar la libertad de expresión y afectar de manera especial a empresas extranjeras.

Respuesta de Shein y medidas adoptadas

En declaraciones a la Agence France-Presse (AFP), un portavoz de Shein afirmó: “Compartimos el objetivo de la Comisión de conseguir un entorno en línea seguro y fiable y seguiremos contribuyendo de forma constructiva a este procedimiento”. El vocero añadió que, tras los problemas identificados el año pasado, la compañía mejoró sus herramientas de detección de productos ilegales y aceleró la implementación de medidas de protección adicionales sobre artículos prohibidos para menores de edad.

Tribunal francés rechaza suspensión de Shein en Francia

En paralelo, un tribunal francés rechazó la petición del Estado de suspender el sitio de Shein en Francia por considerarla “desproporcionada”, después de que la empresa retirara los productos ilícitos ofrecidos en su plataforma.

Las autoridades habían solicitado bloquear durante tres meses la web de esta firma de moda ultrarrápida tras detectar la venta de armas, medicamentos prohibidos y muñecas sexuales con apariencia infantil. Sin embargo, el tribunal judicial de París reconoció un “grave perjuicio al orden público”, pero concluyó que la comercialización de estos artículos fue “puntual” y que la empresa ya los había retirado. Aun así, la corte emitió una instrucción para que Shein no reanude la venta de “productos sexuales que puedan constituir contenido pornográfico” sin implementar mecanismos de verificación de edad. El gobierno francés anunció que apelará la decisión. En un comunicado enviado a la AFP, indicó que el tribunal “no quiso ordenar medidas para evitar la puesta a la venta de muñecas pedopornográficas, armas de categoría A y medicamentos”. Añadió que, “convencido del riesgo sistémico del modelo vinculado a Shein, y a petición del primer ministro, el gobierno apelará esta decisión en los próximos días”. Las autoridades también pidieron que la plataforma solo pueda reabrir si aplica medidas que impidan la repetición de las infracciones.

Facturación y beneficios de Shein bajo la lupa